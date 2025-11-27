Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Agua Potable de Jujuy anunció una interrupción del servicio en Alto Comedero para este jueves 27 de noviembre, desde las 13 hasta las 18. El corte se debe a una intervención técnica en la cisterna del Servicio Penitenciario, donde se reemplazará una válvula principal de 300 mm. La medida afectará a varios sectores.
Reemplazo de válvula y alcance del operativo
El personal técnico especializado trabajará dentro del predio penitenciario, donde se encuentra la válvula central a reemplazar. Este componente regula el flujo de agua hacia varios sectores de Alto Comedero y su renovación permitirá optimizar la distribución y mejorar el suministro.
Desde la empresa informaron que durante el horario de trabajo puede presentarse baja presión o falta total del servicio en cinco zonas residenciales.
Barrios afectados por la interrupción
El corte temporal impactará en los siguientes sectores:
- 284 Viviendas
- 337 Viviendas
- 8 de Marzo
- 308 Viviendas
- Sector B2
Los vecinos de estas áreas deberán prever el consumo durante las horas del operativo, especialmente para higiene personal, hidratación y actividades domésticas.
