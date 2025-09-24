Cristina Kirchner volvió a cuestionar a Javier Milei por los dólares

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei y el auxilio de Estados Unidos al gobierno argentino . Lo hizo a través de las redes sociales con un posteo que encabezó así: ¡Che Milei! ¿viste que al final era el dólar? , y enumeró sus críticas a la gestión nacional

“El principal problema de la economía argentina son los dólares" , marcó la ex Presidenta y pronosticó que el acuerdo por un nuevo préstamo sólo empeorará la situación. "Es pan para hoy y hambre para mañana", afirmó la dirigente.

Para Cristina el aporte del gobierno de Donald Trump será un alivio temporal y breve. "Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés? ", dijo en un mensaje a Milei.

Dijo que el endeudamiento de Argentina es "inmanejable" ya desde la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). "Preguntale a (Federico) Sturzenegger y a (Patricia) Bullrich como le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje", subrayó.

Cristina Kirchner dijo que lo peor de todo "no es el fracaso de la macro", sino el nivel de endeudamiento que sufren las familias. "La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos… y la mayoría no llega a fin de mes", describió.

"Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior", advirtió en el posteo y agregó que el auxilio de Estados Unidos es para "'tu reelección' (Trump dixit)?".

"La 'ayuda' de 'las Fuerzas del Norte' (me parece que “Las del Cielo” están medio cabreras con vos) es pan para hoy y hambre para mañana", sentenció la ex mandataria que sigue con prisión domiciliaria en su departamento de Constitución.

Cristina Fernández y los préstamos

"¡Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha!", afirmó en referencia por todos los préstamos que se "queman en tan poco tiempo", agregó la ex presidente sobre el anuncio del Tesoro de EEUU de una línea de swap de u$s20.000 millones.

"Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES", expresó en mayúsculas Cristina Kirchner.

“Lo peor de todo es que no solo no te hacés cargo del fracaso de la macro… sino que no te querés notificar que el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos", destacó.

"Hoy, 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney, es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…", señaló.

Cristina Kirchner Cristina Kirchner

"La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos … y la mayoría no llega a fin de mes. Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior".

"Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei… ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Daaale", escribió y le preguntó a Milei: "¿Dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser Presidente?", y manifestó: "Al final…. ¡no solucionaste nada y empeoraste todo!".