Cruzeiro vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

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Cruzeiro y Flamengo disputarán el próximo miércoles 12 de agosto el primer partido de la serie de la llave 3. El duelo de la Copa Libertadores será a las 21:30 (hora Argentina) en el Mineirão.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de agosto, en Octavos de Final del torneo Copa Libertadores 2018, y fue Flamengo quien ganó 0 a 1.

Los resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Barcelona 0 vs Cruzeiro 1 (7 de abril)

: Barcelona 0 vs Cruzeiro 1 (7 de abril) Fase de Grupos : Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril)

: Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril) Fase de Grupos : Cruzeiro 1 vs Boca Juniors 0 (28 de abril)

: Cruzeiro 1 vs Boca Juniors 0 (28 de abril) Fase de Grupos : U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo)

: U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo) Fase de Grupos : Boca Juniors 1 vs Cruzeiro 1 (19 de mayo)

: Boca Juniors 1 vs Cruzeiro 1 (19 de mayo) Fase de Grupos: Cruzeiro 4 vs Barcelona 0 (28 de mayo) Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)

: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril) Fase de Grupos : Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)

: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)

: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)

: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)

: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo) Fase de Grupos: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo) Horario Cruzeiro y Flamengo, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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