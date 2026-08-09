Cruzeiro vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Cruzeiro y Flamengo disputarán el próximo miércoles 12 de agosto el primer partido de la serie de la llave 3. El duelo de la Copa Libertadores será a las 21:30 (hora Argentina) en el Mineirão.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de agosto, en Octavos de Final del torneo Copa Libertadores 2018, y fue Flamengo quien ganó 0 a 1.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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