Cuánto dinero se requiere para invertir en plazo fijo y llegar a $1 millón en intereses

En un par de meses , el panorama de los depósitos a plazo fijo en Argentina tuvo un cambio notable . Entre principios de junio y mediados de agosto , las tasas nominales anuales (TNA) reportadas por las entidades bancarias al Banco Central de la República Argentina mostraron un aumento promedio cerca de los 10 puntos porcentuales , llegando en algunos casos hasta 16,75 puntos .

Este repunte no fue fortuito: obedeció directamente a las medidas de política monetaria implementadas por la autoridad regulatoria , destinadas a absorber liquidez , frenar la inflación y reducir tensiones adicionales sobre el dólar . Las consecuencias de esta estrategia se sintieron de inmediato entre los ahorristas .

Los depósitos a plazo fijo , históricamente uno de los instrumentos de inversión más utilizados por pequeños ahorristas , empezaron a registrar rendimientos más interesantes , aunque con variaciones significativas según la entidad financiera .

En apenas dos meses, el escenario de los depósitos a plazo fijo en el país dio un giro notable.

Según cifras oficiales , mientras ciertos bancos públicos y privados presentan condiciones más ventajosas , otras entidades continúan ofreciendo tasas considerablemente menores , lo que afecta directamente el monto de capital requerido para obtener un determinado retorno .

Cuánto necesito invertir para ganar $1 millón en intereses con un plazo fijo.

Un caso ilustrativo es el cálculo del capital necesario para generar $1.000.000 en intereses. En Santander, que presenta una TNA del 44%, el inversor debe depositar $27.651.515, posicionándose como una de las opciones más atractivas del mercado.

Casi a la par se encuentra el Banco Provincia de Buenos Aires, con una tasa del 43%, que requiere una inversión de $28.294.574 para obtener el mismo retorno. La diferencia se hace más marcada en otras entidades: por ejemplo, Banco Galicia, con una TNA del 35%, demanda un depósito de $34.761.905 para alcanzar $1.000.000 en intereses, evidenciando la variabilidad de rendimientos según la institución elegida.

La comparación deja en claro que, según el banco elegido, el esfuerzo inicial para conseguir idéntico beneficio puede variar en más de $7 millones.

Un escenario parecido se observa en Banco BBVA, que ofrece una TNA del 39%, exigiendo un depósito de $31.196.581 para generar $1.000.000 en intereses. En Banco Macro, con una tasa del 40%, el capital requerido se reduce a $30.416.667, mientras que Banco Credicoop, con un 38%, demanda $32.017.544 para alcanzar la misma ganancia.

Estos datos evidencian que el monto inicial necesario para obtener idénticos rendimientos puede diferir más de $7 millones según la institución seleccionada. Esta variación implica que los ahorristas con recursos limitados deben analizar con detenimiento qué banco ofrece condiciones más favorables. Aunque en cifras absolutas la diferencia parezca menor frente a sumas tan altas, en la práctica tiene un efecto directo sobre la capacidad de inversión.

En este escenario, el depósito a plazo continúa siendo la alternativa preferida por los argentinos que priorizan estabilidad y resguardo de su capital, pese a que las tasas reales no siempre superan el ritmo de la inflación. Hoy, la elección de invertir va más allá de simplemente “abrir un plazo fijo”: requiere analizar cuidadosamente la entidad financiera para optimizar los rendimientos obtenidos.