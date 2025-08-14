jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 10:47
Economía.

Plazo fijo: ¿Cuál es la tasa de interés de cada banco?

El BCRA brinda a los ahorristas la posibilidad de consultar la rentabilidad del plazo fijo en pesos en una tabla comparativa de tasas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los porcentajes exactos de las tasas de interés de cada banco.

Los porcentajes exactos de las tasas de interés de cada banco.

El rendimiento del plazo fijo resulta relevante para quienes optan por este instrumento como forma de resguardar el valor de sus ahorros. Este miércoles 13 de agosto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió los porcentajes de interés que cada entidad financiera ofrece para plazos fijos en pesos a 30 días.

Lee además
Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón.  
Economía.

Plazo fijo: estos son los montos que pagan los bancos por depósitos de$1 millón
Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 23 de junio.
Economía.

Plazo fijo: las tasas de interés de cada banco para este miércoles 23 de julio

Dichos datos los expuso acompañando la información con un cuadro comparativo que permite a los clientes identificar la opción más conveniente según sus necesidades.

Las tasas de interés de pazos fijos a 30 días este miérocles 13 de agosto.

En la plataforma oficial del BCRA —encabezado por Santiago Bausili y encargado de definir la política monetaria del país— es posible consultar la tasa de interés vigente en cada banco este miércoles 13 de agosto, según un amplio listado de entidades financieras que operan en Argentina.

“Esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”, detalla la sección de plazos fijos del organismo. De este modo, quienes ya son clientes del banco con la mejor oferta pueden gestionar su plazo fijo a través del home banking, mientras que quienes no lo son pueden acceder al sitio web de la entidad seleccionada para solicitar el plazo fijo online.

El BCRA destaca que abrir un plazo fijo es “sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites”. A partir del jueves 24 de julio, algunas entidades financieras incrementaron las tasas de interés para los plazos fijos a 30 días destinados a pequeños ahorristas, pasando de rendimientos anuales de entre 27% y 29% a cifras que oscilan entre 35% y 44%.

El BCRA aclara que la constitución de este tipo de herramienta de inversión es sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cabe recordar que el Banco Central eliminó el año pasado la regulación de las tasas mínimas para depósitos a plazo en pesos, lo que implica que cada banco decide libremente el porcentaje de ganancia que ofrecerá a sus clientes.

Cuál es la tasa de interés de un plazo fijo en pesos a 30 días este miércoles 13 de agosto

En lo que respecta a los depósitos en pesos a 30 días, las entidades financieras presentan tasas de interés variadas. Tras la eliminación de la tasa mínima obligatoria para plazos fijos por parte del BCRA, ahora son los propios bancos quienes determinan libremente la rentabilidad que ofrecerán a quienes decidan utilizar este instrumento de ahorro.

Los porcentajes exactos de las tasas de interés de cada banco.

A continuación, se detalla la lista de bancos públicos y privados con las tasas vigentes para este miércoles 13 de agosto, aplicables a quienes quieran constituir un plazo fijo en pesos a 30 días:

  • Banco Nación: 44%
  • Banco Provincia: 35%
  • Banco Ciudad: 31%
  • Banco Santander: 35%
  • Banco Galicia: 43%
  • BBVA: 35%
  • Banco Macro: 35,5%
  • Banco Galicia Más (ex HSBC): -
  • Banco Credicoop: 39%
  • Banco ICBC: 38,4%
Cuánto rinde poner plata en un plazo fijo hoy.
Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 23 de junio.

Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 23 de junio.

Otros bancos con tasa de plazo fijo online para no clientes

  • Banco BICA S.A.: 42%
  • Banco CMF S.A.: 38%
  • Banco Comafi Sociedad Anónima: 36,5%
  • Banco de Corrientes: 41%
  • Banco de Formosa: 30%
  • Banco de Córdoba: 38%
  • Banco del Chubut: 38%
  • Banco del Sol: 40%
  • Banco Dino S.A.: 35%
  • Banco Hipotecario: 38,5%
  • Banco Julio Sociedad Anónima: 38%
  • Banco Mariva: 39%
  • Banco Masventas S.A.: 25%
  • Banco Meridian: 41%
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 40,5%
  • Banco Voii S.A.: 41%
  • Bibank S.A.: 39%
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 41%
  • Reba: 43%
  • Banco Columbia: 38,25%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Plazo fijo: estos son los montos que pagan los bancos por depósitos de$1 millón

Plazo fijo: las tasas de interés de cada banco para este miércoles 23 de julio

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Enviaron al ex marido de Julieta Prandi a la cárcel donde están los rugbiers del caso Baéz Sosa

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Lo que se lee ahora
El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel