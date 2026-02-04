miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 10:35
Mundo.

Cuba alcanzó un récord histórico de baja temperatura: la isla tocó los 0 °C

El fenómeno se explica por el sistema de altas presiones, que llevó la temperatura al punto de congelación y quebró un récord de 30 años.

Redacción de TodoJujuy
Se congeló Cuba: la isla registró por primera vez 0 °C.

En un contexto de creciente fricción diplomática con Estados Unidos, Cuba vivió este martes un episodio climático sin precedentes. Por primera vez desde que existen registros, el termómetro descendió hasta los 0 grados, estableciendo el valor más bajo jamás medido en el país y llevando a la isla a una situación inédita de congelamiento.

El registro histórico se produjo durante la madrugada en la provincia de Matanzas, ubicada a pocos kilómetros de La Habana. La información fue confirmada oficialmente por el Instituto de Meteorología cubano.

La isla registró por primera vez 0 °C, la temperatura más baja de toda su historia.

En la estación de Indio Hatuey la temperatura llegó a 0 °C

El Instituto de Meteorología de Cuba informó que la estación de Indio Hatuey, ubicada en la provincia de Matanzas, marcó 0 °C, un registro inédito que llevó por primera vez al país al umbral de congelación y estableció un nuevo mínimo histórico a nivel nacional. El dato fue difundido por el Insmet a través de sus redes sociales.

Según el organismo, el fenómeno se explicó por la fuerte presencia de un sistema de altas presiones combinado con el ingreso de una masa de aire frío, que se manifestó apenas dos días después de la irrupción de una ola polar en el estado de Florida, en Estados Unidos.

El ente oficial recordó que la marca mínima previa se había registrado en 1996, cuando los termómetros descendieron hasta los 0,6 °C en la estación de Bainoa, situada en la provincia de Mayabeque, limítrofe con Matanzas, a unos 100 kilómetros al este de La Habana y donde se encuentra Varadero, el principal destino turístico de Cuba.

Además, el Centro Meteorológico Provincial de Matanzas informó la aparición de escarcha en plantaciones cercanas a Indio Hatuey, un hecho excepcional para una región caracterizada por condiciones climáticas propias del trópico.

Realmente tuvimos una madrugada bien fría”, señaló en diálogo con la televisión local Fidel Ruz, el técnico meteorológico que constató la marca histórica de temperatura mínima en la estación de Indio Hatuey.

Ola polar en Cuba.

Desde el Instituto detallaron que, durante las primeras horas de este martes, un total de 32 estaciones distribuidas en todo el país registraron temperaturas de 10 grados Celsius o menos.

"Frío insoportable dentro de casa": el testimonio de los cubanos

“Es un frío muy intenso, con madrugadas realmente heladas”, comentó en diálogo telefónico con la AFP Gisel Hidalgo-Gato, una trabajadora del área informática que reside en Matanzas. Además, precisó que ya atravesaron “Llevamos tres o cuatro madrugadas con temperaturas por debajo de 13 ºC”.

En tanto, Karen Páez, instructora de arte y madre de tres chicos, relató que en el oeste de La Habana el clima resulta “frío insoportable incluso dentro de su casa”. “A los niños todavía los tengo abrigados con varias capas de ropa”, concluyó. De acuerdo con el Insmet, la brusca caída térmica registrada en Cuba respondió al ingreso de un frente frío de gran intensidad proveniente de América del Norte, que impulsó una masa de aire polar hasta la región del Caribe.

Es por la influencia de altas presiones en toda la isla, que nunca antes había llegado al punto de congelación.

Durante la madrugada, la presencia de cielos despejados, baja humedad y vientos casi inexistentes generó las condiciones ideales para una pérdida rápida de calor, empujando los termómetros a valores excepcionales para un territorio habituado a temperaturas elevadas la mayor parte del año.

La isla cuenta con mediciones climáticas desde mediados del siglo XIX, aunque las series de datos consideradas más precisas y sistemáticas corresponden a la segunda mitad del siglo XX.

