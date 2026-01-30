El Gobierno argentino recomendó no viajar a Cuba: conocé los motivos

El Gobierno nacional recomendó a los argentinos no viajar a Cuba ante el marcado deterioro de las condiciones de vida que atraviesa el país caribeño. La advertencia fue difundida este jueves a través de un comunicado oficial de la Cancillería, que insta a extremar precauciones y, en lo posible, evitar desplazamientos turísticos.

Según el texto, en la isla se registran interrupciones prolongadas del suministro eléctrico , dificultades para acceder al combustible , problemas en el abastecimiento de agua potable , además de una creciente escasez de alimentos y medicamentos , una situación que afecta tanto a la población local como a los visitantes extranjeros.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que estas dificultades se presentan incluso en áreas habitualmente destinadas al turismo, lo que genera complicaciones para la movilidad, la atención sanitaria y el normal desarrollo de actividades cotidianas.

El comunicado también está dirigido a los argentinos que ya se encuentran en Cuba, a quienes se les aconseja seguir de cerca la evolución de la crisis , mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar recaudos adicionales ante eventuales faltantes de servicios básicos.

En ese sentido, remarcaron la importancia de contar con medios alternativos de comunicación, reservas de insumos esenciales y un plan de contingencia ante posibles emergencias.

Contexto internacional y presión de Estados Unidos

La advertencia del Gobierno argentino se produce en un escenario de creciente tensión internacional. En los últimos días, Estados Unidos adoptó nuevas sanciones contra Cuba y contra países que suministren petróleo o productos derivados a la isla, una medida que profundiza la crisis energética.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a bienes importados desde países que comercien combustibles con el régimen cubano. Desde Washington sostienen que el abastecimiento energético externo es clave para el sostenimiento de la economía y del sistema eléctrico del país caribeño.

Trump aseguró que la situación de Cuba es “crítica” y advirtió que el país “no podrá sobrevivir” sin cambios estructurales, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar las medidas si se producen modificaciones en la política del régimen.