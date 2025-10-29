miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 08:20
Mundo.

Las impresionantes imágenes paso del huracán Melissa por Jamaica y Cuba

El paso del huracán Melissa dejó viviendas arrasadas, rutas convertidas en ríos, comunidades enteras incomunicadas y miles de evacuados.

Por  Gabriela Bernasconi
El huracán Melissa dejó destrucciones luego de su paso por el Caribe, con imágenes impactantes de calles convertidas en ríos, viviendas devastadas y miles de personas obligadas a abandonar sus hogares.

Jamaica fue el país más afectado por este poderoso ciclón, considerado el más intenso jamás registrado en la zona, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica con vientos de hasta 295 kilómetros por hora, una fuerza superior a la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Las consecuencias fueron inmediatas: más de medio millón de personas quedaron sin electricidad, deslizamientos de tierra bloquearon carreteras y zonas enteras quedaron bajo el agua. El primer ministro, Andrew Holness, declaró el país como zona catastrófica y confirmó que unas 15.000 personas permanecen en refugios.

Aunque en un primer momento no se habían confirmado muertes, el Gobierno teme que el número de víctimas aumente a medida que se restablezcan las comunicaciones. En la parroquia de Saint Elizabeth, una de las más afectadas, las autoridades locales describieron la situación como “una inundación total”.

Después de golpear Jamaica, el huracán alcanzó la costa suroriental de Cuba, cerca de Guantánamo, ya degradado a categoría 3, pero aún con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. El Gobierno cubano ordenó la evacuación de medio millón de personas hacia zonas más altas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba y Granma, donde se temían marejadas e inundaciones costeras.

