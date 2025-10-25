El Huracán Melissa avanza por el Caribe con fuerza: advierten lluvias torrenciales

El huracán Melissa continúa intensificándose en el mar Caribe y avanza con rumbo noroeste, generando preocupación en Jamaica, Haití y República Dominicana. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema que alcanzó la categoría 1 durante la mañana del sábado, presenta vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora , con riesgo de provocar lluvias torrenciales, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

De acuerdo con el informe del NHC citado por Reuters, el centro del huracán se ubicaba a 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe , Haití, desplazándose sobre aguas cálidas que podrían favorecer un rápido fortalecimiento en las próximas horas.

Las autoridades locales han activado alertas de huracán en Jamaica y vigilancia en Haití, ordenando la apertura de refugios, suspensión de actividades no esenciales y preparativos para evacuaciones preventivas.

Los pronósticos indican que el centro del huracán Melissa podría pasar cerca o sobre Jamaica entre el domingo y el lunes , y luego continuar hacia el este de Cuba a mediados de la próxima semana. Su lento desplazamiento aumenta el riesgo de acumulación de lluvia e intensos vientos durante varios días consecutivos.

Melissa es el quinto huracán nombrado del Atlántico en 2025, en una temporada particularmente activa según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Los expertos advierten que la frecuencia de estos fenómenos refuerza la vulnerabilidad del Caribe frente a eventos climáticos extremos cada vez más intensos y repentinos.

image

Preparativos y medidas de emergencia

Ante el avance del huracán, los gobiernos de Jamaica y Haití activaron planes de emergencia que incluyen la apertura de refugios, suspensión de actividades no esenciales y recomendaciones de evacuación preventiva en comunidades costeras o con riesgo de inundación. En República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene alerta meteorológica por los posibles efectos indirectos del sistema.

El Servicio Meteorológico de Jamaica advirtió que el impacto directo o cercano de Melissa podría dejar acumulaciones de lluvia superiores a los 200 milímetros, con vientos capaces de derribar árboles, postes de energía y causar daños estructurales en viviendas frágiles.

image

Una temporada de huracanes activa en el Atlántico

Los expertos señalan que el calentamiento de las aguas del Atlántico y del Caribe está contribuyendo a que los ciclones tropicales se intensifiquen más rápidamente, un fenómeno que aumenta los riesgos para las comunidades costeras del Caribe y América Central.