Cusco FC vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Copa Libertadores

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El cotejo entre Cusco FC y Estudiantes, por la fecha 4 del grupo A de la Copa Libertadores, se jugará el próximo miércoles 6 de mayo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cusco FC y Estudiantes Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Copa Libertadores Cusco FC quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Independiente Medellín por un resultado de 0 a 1. El combinado local no ha logrado ganar en los últimos 2 encuentros disputados en el campeonato. Sus rivales han vencido su valla en 5 oportunidades y apenas logró 1 gol a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores Estudiantes viene de empatar 1-1 ante Flamengo. En sus últimos 2 encuentros logró 1 victoria e igualar 1 partido. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 3 tantos.

Con 2 victorias y 1 empate en las últimas 3 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Estudiantes quien ganó 2 a 1. Son dos equipos con objetivos distintos: uno para acercarse a la cima y otro para no perder posiciones. El Pincha irá por un triunfo para llegar a la punta de la tabla. Cusco FC es el último del grupo y hasta ahora no pudo acumular ni un punto.

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Cusco FC y Estudiantes, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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