Dep. La Guaira vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 4 del grupo C de la Copa Libertadores, Bolívar y Dep. La Guaira se enfrentan el miércoles 6 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina), en el Coloso de Los Chaguaramos.

Así llegan Dep. La Guaira y Bolívar El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores Dep. La Guaira no pudo ante Independiente Riv. (M) en el Malvinas Argentinas.

Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores Bolívar venció 2-0 a Fluminense en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue un empate por 1 a 1. Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. Bolívar tiene 4 unidades y es el segundo en el Grupo C. Por otro lado, La Guaira busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica en tercer lugar y consiguió 2 puntos.

Fechas y rivales de Dep. La Guaira en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Bolívar en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo C - Fecha 5: vs Fluminense: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Dep. La Guaira y Bolívar, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.