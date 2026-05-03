Tolima vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores

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A partir de las 23:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 6 de mayo, Nacional visita a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores.

Así llegan Tolima y Nacional El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores Tolima ganó el encuentro previo ante Coquimbo Unido por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores Nacional cayó derrotado 2 a 4 ante Universitario. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 6.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Nacional se impuso por 3 a 1. El Vinotinto y Oro lidera el Grupo B en esta competencia con 4 goles y 4 puntos, mientras que Nacional se sitúa en segunda posición y sumó 4 y anotó 6 tantos.

Fechas y rivales de Tolima en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Nacional en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Tolima y Nacional, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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