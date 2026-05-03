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3 de mayo de 2026 - 12:24
Copa Libertadores

Tolima vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores

Nacional se mide ante Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro el miércoles 6 de mayo a las 23:00 (hora Argentina).

Tolima vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

A partir de las 23:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 6 de mayo, Nacional visita a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores.

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Así llegan Tolima y Nacional

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima ganó el encuentro previo ante Coquimbo Unido por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Nacional cayó derrotado 2 a 4 ante Universitario. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 6.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Nacional se impuso por 3 a 1.

El Vinotinto y Oro lidera el Grupo B en esta competencia con 4 goles y 4 puntos, mientras que Nacional se sitúa en segunda posición y sumó 4 y anotó 6 tantos.


Fechas y rivales de Tolima en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nacional en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Tolima y Nacional, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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