U. Católica vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 6 de mayo a las 23:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 6 de mayo a las 23:00 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
U. Católica derrotó por 2 a 1 a Barcelona en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 4 goles y ha convertido 5.
Cruzeiro llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Boca Juniors. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y U. Católica resultó vencedor por 1 a 2.
U.Católica quiere mantenerse en la cima del Grupo D. Hasta el momento acumula 6 puntos con 5 goles. Cruzeiro se encuentra en tercer lugar con 6 unidades y 3 goles convertidos.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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