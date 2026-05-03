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3 de mayo de 2026 - 12:28
Copa Libertadores

U. Católica vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo U. Católica vs Cruzeiro, que se enfrentarán en el estadio Claro Arena el próximo miércoles 6 de mayo a las 23:00 (hora Argentina).

U. Católica vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 6 de mayo a las 23:00 (hora Argentina).

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Así llegan U. Católica y Cruzeiro

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

U. Católica derrotó por 2 a 1 a Barcelona en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 4 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Cruzeiro llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Boca Juniors. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y U. Católica resultó vencedor por 1 a 2.

U.Católica quiere mantenerse en la cima del Grupo D. Hasta el momento acumula 6 puntos con 5 goles. Cruzeiro se encuentra en tercer lugar con 6 unidades y 3 goles convertidos.


Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario U. Católica y Cruzeiro, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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