martes 29 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2026 - 19:26
País.

Daniel Osvaldo sigue internado en terapia intensiva: su familia dijo que "no estaba en situación de indigencia"

El entorno del exfutbolista confirmó que atraviesa un derrame pleural, fue operado y permanece lúcido mientras esperan nuevos estudios.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo.

La familia de Daniel Osvaldo publicó un comunicado para llevar tranquilidad y aclarar distintas versiones que circularon en los últimos días sobre la salud del exfutbolista.

Lee además
Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva.
Personas.

¿Qué le pasó a Daniel Osvaldo y qué es el derrame pleural?
Guido Corallo, director artístico de LUZU, llega para laprimera cumbre de streaming del NOA
País.

La primera cumbre de streaming del NOA contará con Guido Corallo de LUZU TV

Según informaron, Osvaldo permanece internado en terapia intensiva debido a un derrame pleural, aunque remarcaron que “Dani está bien y lúcido”.

El comunicado también explicó que el cuadro comenzó después de varios días con malestares que inicialmente habían sido considerados musculares o intercostales. Posteriormente, los médicos detectaron la presencia de líquido en uno de sus pulmones.

Fue operado y esperan los resultados de los cultivos

De acuerdo con lo informado por la familia, los médicos realizaron una cirugía para limpiar la zona afectada y ahora aguardan los resultados de los cultivos solicitados.

Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”, señalaron.

También agradecieron el trabajo del equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo.

Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo.

La familia desmintió distintas versiones

En el mismo comunicado, el entorno de Osvaldo rechazó distintas informaciones que circularon sobre su estado.

Aclararon que no llegó al hospital en situación de indigencia, que no le extirparon una parte del pulmón, que no presenta complicaciones en las piernas y que el cuadro no está relacionado con el consumo de sustancias.

Lamentablemente algunos han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información”, expresaron.

La familia pidió además prudencia y respeto al momento de difundir información sobre su salud y agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante los últimos días.

Osvaldo, de 40 años, continúa internado mientras se esperan los resultados que permitan determinar con mayor precisión el origen de la infección y definir el tratamiento correspondiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué le pasó a Daniel Osvaldo y qué es el derrame pleural?

La primera cumbre de streaming del NOA contará con Guido Corallo de LUZU TV

Así es el pueblo de Córdoba que parece salido de Francia y te conecta con la naturaleza

Impresionante granizada cubrió de hielo la Ruta 9 en Salta

Cuál es el estado de los pasos fronterizos en Salta tras la fuerte tormenta

Lo que se lee ahora
Lelia Almará Gussoni, investigadora jujeña en  la Universidad Nacional de Tucumán (Foto: Medios UNT).
País.

Lelia Almará Gussoni, la jujeña que busca transformar la batata en bioplástico

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
Jujuy.

A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

Corte de agua en Jujuy: qué barrios estarán afectados este martes
Servicios.

Corte de agua en Jujuy: los barrios afectados este martes

La familia de Damiana Ramos, la mujer de 72 años que murió en Alto Comedero, reconstruyó las horas de búsqueda y pidió testigos para esclarecer el hecho.
Jujuy.

"Quiero justicia": habló el hijo de la mujer que murió en Alto Comedero

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron - imagen representativa creada con IA 
Jujuy.

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron

Balón de Oro 2026: cerró la votación
Deportes.

Balón de Oro 2026: cerró la votación y crece la expectativa por el ganador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel