Daniel Osvaldo sigue internado en terapia intensiva: su familia dijo que "no estaba en situación de indigencia"

La familia de Daniel Osvaldo publicó un comunicado para llevar tranquilidad y aclarar distintas versiones que circularon en los últimos días sobre la salud del exfutbolista.

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Personas. ¿Qué le pasó a Daniel Osvaldo y qué es el derrame pleural?

Según informaron, Osvaldo permanece internado en terapia intensiva debido a un derrame pleural , aunque remarcaron que “ Dani está bien y lúcido ”.

El comunicado también explicó que el cuadro comenzó después de varios días con malestares que inicialmente habían sido considerados musculares o intercostales. Posteriormente, los médicos detectaron la presencia de líquido en uno de sus pulmones.

De acuerdo con lo informado por la familia, los médicos realizaron una cirugía para limpiar la zona afectada y ahora aguardan los resultados de los cultivos solicitados.

“Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”, señalaron.

También agradecieron el trabajo del equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo.

Daniel Osvaldo.

La familia desmintió distintas versiones

En el mismo comunicado, el entorno de Osvaldo rechazó distintas informaciones que circularon sobre su estado.

Aclararon que no llegó al hospital en situación de indigencia, que no le extirparon una parte del pulmón, que no presenta complicaciones en las piernas y que el cuadro no está relacionado con el consumo de sustancias.

“Lamentablemente algunos han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información”, expresaron.

La familia pidió además prudencia y respeto al momento de difundir información sobre su salud y agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante los últimos días.

Osvaldo, de 40 años, continúa internado mientras se esperan los resultados que permitan determinar con mayor precisión el origen de la infección y definir el tratamiento correspondiente.