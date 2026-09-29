La primera cumbre de streaming del NOA contará con Guido Corallo de LUZU TV

Guido Corallo, actual director Artístico y de Programación de LUZU TV, será uno de los protagonistas de Streaming Day, la primera cumbre de streaming del NOA, que se realizará el próximo 24 de octubre en el Hotel Alejandro I de Salta.
El encuentro reunirá a referentes de distintas áreas de la industria y ofrecerá una jornada de capacitación destinada a productores, comunicadores, creadores de contenido y personas interesadas en conocer cómo se desarrolla una propuesta de streaming desde adentro.
El referente de LUZU compartirá su experiencia en Salta
Con más de 15 años de trayectoria en producción y medios, Corallo llegará al norte argentino para abordar uno de los ejes centrales de la industria: cómo se piensan los contenidos, los formatos y la programación que permiten construir una identidad y conectar con las audiencias.
Guido Corallo, director artístico de LUZU, llega para la primera cumbre de streaming del NOA
Actualmente se desempeña como director Artístico y de Programación de LUZU TV. Anteriormente fue productor Ejecutivo en Urbana Play y director de Congo Podcast, además de haber desarrollado distintos proyectos vinculados a medios como Rock & Pop, Metro y FM Blue.
Durante Streaming Day compartirá herramientas y experiencias relacionadas con la creación de formatos, la construcción de identidad, la programación y la toma de decisiones sobre contenidos. La propuesta apunta a mostrar qué hay detrás de un streaming que logra consolidar una comunidad y sostener una programación atractiva para su audiencia.
Casi 10 horas de formación y más de 10 referentes
La participación de Guido Corallo se suma a una agenda que contará con especialistas de diferentes áreas vinculadas al ecosistema digital. Durante la jornada habrá contenidos sobre producción, periodismo, redes sociales, YouTube, técnica, musicalización y desarrollo de formatos, entre otros ejes.
Streaming Day tendrá casi 10 horas de formación y contará con más de 10 referentes, distribuidos entre charlas, paneles y experiencias prácticas. La iniciativa busca consolidarse como un espacio de capacitación e intercambio para el crecimiento de la industria del streaming en el norte argentino.
Cuándo y dónde será Streaming Day
La primera cumbre de streaming del NOA se realizará el 24 de octubre en el Hotel Alejandro I, en Salta. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial streamingday.com.ar.
Streaming Day se presenta bajo la consigna: “La industria del streaming, desde el NOA”, con la intención de acercar conocimientos, experiencias y herramientas a quienes forman parte o buscan ingresar en este nuevo escenario de los medios y la comunicación.
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