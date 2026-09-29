martes 29 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2026 - 18:40
País.

La primera cumbre de streaming del NOA contará con Guido Corallo de LUZU TV

Guido Corallo, director artístico y de programación de LUZU TV, será parte de Streaming Day, la primera cumbre de streaming del NOA.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Guido Corallo, director artístico de LUZU, llega para laprimera cumbre de streaming del NOA

Guido Corallo, director artístico de LUZU, llega para la primera cumbre de streaming del NOA

Guido Corallo, actual director Artístico y de Programación de LUZU TV, será uno de los protagonistas de Streaming Day, la primera cumbre de streaming del NOA, que se realizará el próximo 24 de octubre en el Hotel Alejandro I de Salta.

Lee además
Martín Fierro de Streaming 2025.
Evento.

Martín Fierro de Streaming 2025: todos los ganadores
Cómo el streaming convirtió la música en un hábito diario
País.

Cómo el streaming convirtió la música en un hábito diario

El encuentro reunirá a referentes de distintas áreas de la industria y ofrecerá una jornada de capacitación destinada a productores, comunicadores, creadores de contenido y personas interesadas en conocer cómo se desarrolla una propuesta de streaming desde adentro.

El referente de LUZU compartirá su experiencia en Salta

Con más de 15 años de trayectoria en producción y medios, Corallo llegará al norte argentino para abordar uno de los ejes centrales de la industria: cómo se piensan los contenidos, los formatos y la programación que permiten construir una identidad y conectar con las audiencias.

Guido Corallo, director artístico de LUZU, llega para la primera cumbre de streaming del NOA

Guido Corallo, director artístico de LUZU, llega para la primera cumbre de streaming del NOA

Actualmente se desempeña como director Artístico y de Programación de LUZU TV. Anteriormente fue productor Ejecutivo en Urbana Play y director de Congo Podcast, además de haber desarrollado distintos proyectos vinculados a medios como Rock & Pop, Metro y FM Blue.

Durante Streaming Day compartirá herramientas y experiencias relacionadas con la creación de formatos, la construcción de identidad, la programación y la toma de decisiones sobre contenidos. La propuesta apunta a mostrar qué hay detrás de un streaming que logra consolidar una comunidad y sostener una programación atractiva para su audiencia.

LUZU TV

LUZU TV

Casi 10 horas de formación y más de 10 referentes

La participación de Guido Corallo se suma a una agenda que contará con especialistas de diferentes áreas vinculadas al ecosistema digital. Durante la jornada habrá contenidos sobre producción, periodismo, redes sociales, YouTube, técnica, musicalización y desarrollo de formatos, entre otros ejes.

Streaming Day tendrá casi 10 horas de formación y contará con más de 10 referentes, distribuidos entre charlas, paneles y experiencias prácticas. La iniciativa busca consolidarse como un espacio de capacitación e intercambio para el crecimiento de la industria del streaming en el norte argentino.

Cuándo y dónde será Streaming Day

La primera cumbre de streaming del NOA se realizará el 24 de octubre en el Hotel Alejandro I, en Salta. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial streamingday.com.ar.

Streaming Day se presenta bajo la consigna: “La industria del streaming, desde el NOA”, con la intención de acercar conocimientos, experiencias y herramientas a quienes forman parte o buscan ingresar en este nuevo escenario de los medios y la comunicación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Martín Fierro de Streaming 2025: todos los ganadores

Cómo el streaming convirtió la música en un hábito diario

Streaming day llega al NOA con referentes de Luzu, Olga, Infobae, Blender y Canal 4 de Jujuy

¿Cómo se trabaja hoy en los medios digitales más importantes del país? Streaming Day llega al NOA

Daniel Osvaldo sigue internado en terapia intensiva: su familia dijo que "no estaba en situación de indigencia"

Lo que se lee ahora
Lelia Almará Gussoni, investigadora jujeña en  la Universidad Nacional de Tucumán (Foto: Medios UNT).
País.

Lelia Almará Gussoni, la jujeña que busca transformar la batata en bioplástico

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
Jujuy.

A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

Corte de agua en Jujuy: qué barrios estarán afectados este martes
Servicios.

Corte de agua en Jujuy: los barrios afectados este martes

La familia de Damiana Ramos, la mujer de 72 años que murió en Alto Comedero, reconstruyó las horas de búsqueda y pidió testigos para esclarecer el hecho.
Jujuy.

"Quiero justicia": habló el hijo de la mujer que murió en Alto Comedero

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron - imagen representativa creada con IA 
Jujuy.

Un nene de 12 años manejaba una moto con una niña de 6 y chocaron

Balón de Oro 2026: cerró la votación
Deportes.

Balón de Oro 2026: cerró la votación y crece la expectativa por el ganador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel