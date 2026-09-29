La primera cumbre de streaming del NOA contará con Guido Corallo de LUZU TV

Guido Corallo, actual director Artístico y de Programación de LUZU TV , será uno de los protagonistas de Streaming Day , la primera cumbre de streaming del NOA, que se realizará el próximo 24 de octubre en el Hotel Alejandro I de Salta .

El encuentro reunirá a referentes de distintas áreas de la industria y ofrecerá una jornada de capacitación destinada a productores, comunicadores, creadores de contenido y personas interesadas en conocer cómo se desarrolla una propuesta de streaming desde adentro.

Con más de 15 años de trayectoria en producción y medios, Corallo llegará al norte argentino para abordar uno de los ejes centrales de la industria: cómo se piensan los contenidos, los formatos y la programación que permiten construir una identidad y conectar con las audiencias.

Actualmente se desempeña como director Artístico y de Programación de LUZU TV . Anteriormente fue productor Ejecutivo en Urbana Play y director de Congo Podcast, además de haber desarrollado distintos proyectos vinculados a medios como Rock & Pop, Metro y FM Blue.

Durante Streaming Day compartirá herramientas y experiencias relacionadas con la creación de formatos, la construcción de identidad, la programación y la toma de decisiones sobre contenidos. La propuesta apunta a mostrar qué hay detrás de un streaming que logra consolidar una comunidad y sostener una programación atractiva para su audiencia.

LUZU TV

Casi 10 horas de formación y más de 10 referentes

La participación de Guido Corallo se suma a una agenda que contará con especialistas de diferentes áreas vinculadas al ecosistema digital. Durante la jornada habrá contenidos sobre producción, periodismo, redes sociales, YouTube, técnica, musicalización y desarrollo de formatos, entre otros ejes.

Streaming Day tendrá casi 10 horas de formación y contará con más de 10 referentes, distribuidos entre charlas, paneles y experiencias prácticas. La iniciativa busca consolidarse como un espacio de capacitación e intercambio para el crecimiento de la industria del streaming en el norte argentino.

Cuándo y dónde será Streaming Day

La primera cumbre de streaming del NOA se realizará el 24 de octubre en el Hotel Alejandro I, en Salta. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial streamingday.com.ar.

Streaming Day se presenta bajo la consigna: “La industria del streaming, desde el NOA”, con la intención de acercar conocimientos, experiencias y herramientas a quienes forman parte o buscan ingresar en este nuevo escenario de los medios y la comunicación.