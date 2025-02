Atilio Veronelli en una entrevista de la década pasada, en la que impostó seriedad.

A lo largo de su carrera en la televisión, Veronelli formó parte de destacados programas, tales como El mundo de Antonio Gasalla, Juana y sus hermanas, La niñera, Los Roldán, Casados con hijos y Los simuladores, entre otros. Además, como escritor, dejó una huella indeleble con producciones como 90-60-90 Modelos y Los Grimaldi.

¿De qué murió Atilio Veronelli?

Durante la conversación con Roccasalvo, el intérprete se abrió sobre su condición de salud. “Estoy como puedo”, comentó ante la presentadora. “Por dentro se supone que estoy hecho pelota, pero yo no le doy bola a eso”, expresó en relación con la enfermedad que sufría.

El actor y director dejó un vacío en el ámbito artístico tras su partida.

Después, afirmó que estaba siguiendo el tratamiento que le habían recomendado. “Yo tomo todas las pastillitas que me dieron, una detrás de la otra”, confesó Atilio.

Sin embargo, luego compartió su batalla personal contra el paso de los años, lo que tocó el corazón de todos. “Hay dos cosas que yo no asumo: mi estado de salud y mi edad”, expresó a corazón abierto. “Yo sigo pensando que tengo unos 15 o 20 años con toda la furia. Y lo tengo que pensar cuando me preguntan ‘¿qué edad tenés?’. No me sale 64 ni en pe…”, remarcó.

A continuación, pronunció una frase conmovedora: “No me puedo imaginar que llegué”. Entonces, Daniel Gómez Rinaldi intervino y le preguntó si eso era porque seguía activo. “No, es que mi cabeza no admite que yo pueda tener más de 50 años”, desarrolló.

El actor se destacó en diferentes roles tanto en la pantalla chica como en el teatro y el cine.

Luego de rememorar esa conversación, Susana Roccasalvo se refirió a la razón del fallecimiento del actor. “No tenemos muy claro de qué falleció”, reconoció. “Suponemos que, por los stents que tenía, que debió haber sido algo del corazón, así que en unas horas tendremos novedades”, concluyó la conductora.