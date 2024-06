Declaró José Alperovich: "Es un juicio armado, yo no abusé"

En sus primeras declaraciones ante la justicia, Alperovich no titubeó al rechazar las acusaciones, afirmando que se trata de una trama urdida en su contra. "No abusé, es una mentira" , declaró. Además, añadió que su vida ha sido destrozada por los constantes titulares que lo señalan como un violador.

El ex gobernador relata cómo la denunciante se acercó a él bajo el pretexto de sumarse a su campaña política, asegurando que no la conocía previamente. Sin embargo, su testimonio enfrenta el escrutinio del fiscal y los representantes de la querella, quienes buscan desentrañar la verdad tras los acontecimientos.

Mientras tanto, la presión aumentó en la sala de audiencias, cuando Alperovich llegó acompañado por sus hijos y defensores. Se espera que su declaración arroje luz sobre un caso que ha polarizado a la opinión pública y ha generado un intenso debate sobre el sistema judicial y los derechos de las víctimas.

“Cuando yo termine, todos puedan tener una idea de que yo no abusé de Flor, eso es una mentira, soy un hombre de casi 70 años doctor, lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo. Yo defiendo a las victimas que tienen que ser defendidas con respecto a todo, pero hace 5 años que yo estoy sufriendo por todos los medios ‘Alperovich violador’, y la verdad es que me cambió la vida doctor”, le dijo directamente al juez.

Sobre el juicio y el veredicto

El veredicto, que se espera para el 10 de junio, determinará el destino del ex gobernador. Si es hallado culpable, enfrentará una pena que podría alcanzar hasta 15 años de prisión, marcando un hito en la historia política de la provincia.

El juicio, que inició en febrero, ha sido un campo de batalla legal donde la defensa y la acusación han librado una guerra de narrativas. Sin embargo, en medio de las acusaciones y las defensas, una verdad aún elude ser descubierta, mientras la sociedad tucumana aguarda con ansias el veredicto final.

