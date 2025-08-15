viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2025 - 08:33
B Nacional

Def. de Belgrano vs Def. Unidos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

En la previa de Def. de Belgrano vs Def. Unidos, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 18 de agosto en el estadio Juan Pasquale. El árbitro designado será Gastón Monsón Brizuela.

Def. de Belgrano vs Def. Unidos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 18 de agosto, Def. Unidos visita a Def. de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional.

Lee además
agropecuario argentino vs mitre (se): previa, horario y como llegan para la fecha 27 de la zona b de la primera nacional

Agropecuario Argentino vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional
por la fecha 27 de la zona b se enfrentaran san telmo y colon

Por la fecha 27 de la zona B se enfrentarán San Telmo y Colón

Así llegan Def. de Belgrano y Def. Unidos

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional

Def. de Belgrano fue derrotado en el Ciudad de Caseros frente a Estudiantes (BA) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 1 a favor.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido jugado por Def. Unidos acabó en empate por 0-0 ante Chacarita. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Def. de Belgrano se quedó con la victoria por 1 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Gastón Monsón Brizuela.


Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
Horario Def. de Belgrano y Def. Unidos, según país

    © 2025 DataFactory

    FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Agropecuario Argentino vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Por la fecha 27 de la zona B se enfrentarán San Telmo y Colón

Temperley visita a Chacarita por la fecha 27 de la zona B

Nueva Chicago vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Gimnasia (J) se enfrenta ante la visita Chaco For Ever por la fecha 27 de la zona B

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy vs chaco for ever: dia, televisacion y arbitro confirmado
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitro confirmado

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
Pronóstico.

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel