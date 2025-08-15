Def. de Belgrano vs Def. Unidos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 18 de agosto, Def. Unidos visita a Def. de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Def. de Belgrano y Def. Unidos Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional Def. de Belgrano fue derrotado en el Ciudad de Caseros frente a Estudiantes (BA) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 1 a favor.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional El anterior partido jugado por Def. Unidos acabó en empate por 0-0 ante Chacarita. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Def. de Belgrano se quedó con la victoria por 1 a 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Gastón Monsón Brizuela.

Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Horario Def. de Belgrano y Def. Unidos, según país

