Def. Unidos vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo domingo 24 de agosto, Estudiantes (RC) visita a Def. Unidos en el estadio Gigante de Villa Fox, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Def. Unidos y Estudiantes (RC) Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional Def. Unidos recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Def. de Belgrano. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos de la Primera Nacional Estudiantes (RC) llega triunfante luego de ver caer a Estudiantes (BA) con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 0. Joaquín Gil es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar Horario Def. Unidos y Estudiantes (RC), según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

