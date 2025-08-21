jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 08:40
B Nacional

Def. Unidos vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Estudiantes (RC) se mide ante Def. Unidos en el estadio Gigante de Villa Fox el domingo 24 de agosto a las 15:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Joaquín Gil.

BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo domingo 24 de agosto, Estudiantes (RC) visita a Def. Unidos en el estadio Gigante de Villa Fox, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Def. Unidos y Estudiantes (RC)

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional

Def. Unidos recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Def. de Belgrano. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos de la Primera Nacional

Estudiantes (RC) llega triunfante luego de ver caer a Estudiantes (BA) con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 0.

Joaquín Gil es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
Horario Def. Unidos y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

