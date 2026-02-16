Defensa y Justicia vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Belgrano y Defensa y Justicia se enfrentarán en el Tito Tomaghello el próximo jueves 19 de febrero desde las 17:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Apertura.

Así llegan Defensa y Justicia y Belgrano La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura Defensa y Justicia igualó 1-1 frente a Vélez. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano viene de un triunfo 1 a 0 frente a Independiente Riv. (M). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 5 goles y le metieron 2 en su arco.

Defensa y Justicia necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Defensa y Justicia se llevó la victoria por 2 a 1.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Platense: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lanús: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Lorenzo: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Talleres: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina) Horario Defensa y Justicia y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

