jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 10:33
Liga Profesional

Defensa y Justicia vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Defensa y Justicia vs Belgrano. El duelo, a disputarse en el estadio el Tito Tomaghello el domingo 31 de agosto, comenzará a las 16:45 (hora Argentina) y será dirigido por Felipe Viola.

BsAs (DataFactory)

Defensa y Justicia recibe el próximo domingo 31 de agosto a Belgrano por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Belgrano

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

En la jornada previa, Defensa y Justicia igualó 1-1 el juego ante Barracas Central. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano llega a este encuentro con una derrota ante Central Córdoba (SE) por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 5.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Belgrano fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Belgrano, según país
  • Argentina: 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:45 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

