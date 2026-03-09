Defensa y Justicia vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Central Córdoba (SE) y Defensa y Justicia se enfrentarán en el Tito Tomaghello el próximo jueves 12 de marzo desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Apertura.

Así llegan Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE) Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura Defensa y Justicia tiene pendiente su enfrentamiento con Gimnasia (Mendoza) que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) tiene pendiente su enfrentamiento con Boca Juniors que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Defensa y Justicia necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 4 encuentros anteriores como local.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Central Córdoba (SE) se llevó la victoria por 2 a 1. Bryan Ferreyra fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Lorenzo: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Unión: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Dep. Riestra: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes: 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

