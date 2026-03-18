Defensa y Justicia vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Defensa y Justicia recibe el próximo sábado 21 de marzo a Unión por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 17:45 (hora Argentina) en el Tito Tomaghello.
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Defensa y Justicia recibe el próximo sábado 21 de marzo a Unión por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 17:45 (hora Argentina) en el Tito Tomaghello.
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Defensa y Justicia sacó un triunfo frente a San Lorenzo, con un marcador 5-2. Con una victoria y empates en los anteriores encuentros, el local no conoce la derrota en los últimos cinco partidos. Ha podido marcar 7 goles y ha recibido 4 en su portería.
En la fecha anterior, Unión logró empatar 1-1 ante Boca Juniors. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Pudo convertir 10 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.
Aunque no ha perdido nunca en su estadio, Defensa y Justicia sólo conoce empates en las 5 jornadas disputadas como anfitrión.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión fue el ganador por 3 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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