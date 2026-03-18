miércoles 18 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de marzo de 2026 - 10:16
Liga Profesional

Defensa y Justicia vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Defensa y Justicia vs Unión. El duelo, a disputarse en el Tito Tomaghello el sábado 21 de marzo, comenzará a las 17:45 (hora Argentina) y será dirigido por Felipe Viola.

Defensa y Justicia vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Defensa y Justicia recibe el próximo sábado 21 de marzo a Unión por la fecha 12 del Apertura, a partir de las 17:45 (hora Argentina) en el Tito Tomaghello.

Lee además
independiente vs talleres: previa, horario y como llegan para la fecha 12 del apertura

Independiente vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
gimnasia visita a atletico tucuman por la fecha 12

Gimnasia visita a Atlético Tucumán por la fecha 12

Así llegan Defensa y Justicia y Unión

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

Defensa y Justicia sacó un triunfo frente a San Lorenzo, con un marcador 5-2. Con una victoria y empates en los anteriores encuentros, el local no conoce la derrota en los últimos cinco partidos. Ha podido marcar 7 goles y ha recibido 4 en su portería.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Unión logró empatar 1-1 ante Boca Juniors. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Pudo convertir 10 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

Aunque no ha perdido nunca en su estadio, Defensa y Justicia sólo conoce empates en las 5 jornadas disputadas como anfitrión.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión fue el ganador por 3 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Unión: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas
  • Colombia y Perú: 15:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
  • Venezuela: 16:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Gimnasia visita a Atlético Tucumán por la fecha 12

Belgrano vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Newell`s vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Lo que se lee ahora
Gimnasiade Jujuy cumple 95 años
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años, una historia de fútbol y gloria

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Hallaron un explosivo y armas en galpones de la Túpac Katari en San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Hallaron una granada y un arsenal de armas en los galpones de la Túpac Katari: un detenido

Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero video
Jujuy.

Los secretos ocultos bajo las tumbas en Jujuy: el relato de un sepulturero

Explosión en Alto Comedero.
Jujuy.

Explosión en las Torres de Alto Comedero: investigan qué pasó en uno de los edificios

Paritaria docente en Jujuy: El aumento es insuficiente, dijo Mercedes Sosa tras la reunión video
Gremios.

Paritaria docente en Jujuy: "El aumento es insuficiente", dijo Mercedes Sosa tras la reunión

Nicolás Algañaraz armando cubos video
Jujuy.

El pequeño genio: la historia del jujeño que compite armando cubos mágicos en pocos segundos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel