Liga Jujeña de Fútbol: garantizaron unidades de traslados para los play off

La Liga Jujeña de Fútbol garantizó unidades de traslado para jugadores que sufran lesiones de gravedad y necesiten ser llevados al hospital durante los partidos del torneo local.
Carla Romera, dirigente de la Liga Jujeña de Fútbol, le confirmó a TodoJujuy.com que la medida regirá en la previa de los cruces de cuartos de final, tanto del torneo masculino como del femenino.
La medida tras un partido suspendido en La Tablada
La decisión se conoció luego de lo ocurrido el domingo en el partido entre El Cruce y Deportivo Palermo, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura “Jesús ‘Gringo’ Flores”.
El encuentro fue suspendido en el entretiempo tras una agresión que generó preocupación e indignación. Cerca de los 44 minutos del primer tiempo, Facundo Quispe, jugador de El Cruce, habría impactado con un codazo en el rostro a Aran Soto, futbolista de Deportivo Palermo.
Tras el golpe, el jugador visitante cayó al césped y debió ser asistido de urgencia. Desde Palermo denunciaron que en ese momento no había una ambulancia disponible en el estadio, lo que aumentó el enojo de jugadores e hinchas.
En ese marco, Daniel Fin, presidente de la Liga Jujeña de Fútbol confirmó que la institución se hizo cargo de las atenciones correspondiente al jugador del Canario.
Hubo discusiones, empujones entre futbolistas e incidentes con las parcialidades. Ante la falta de garantías, el árbitro Diego Martín Pereyra decidió suspender el encuentro antes del inicio del segundo tiempo.
Cuartos de final de la Liga Jujeña
Embed - DANIEL FIN- PRESIDENTE DE LA LIGA JUJEÑA
El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol definió la programación de los playoffs. Todos los partidos de cuartos de final se jugarán en el estadio La Tablada y, en caso de empate en el tiempo reglamentario, se definirán por penales.
Viernes 29 de mayo
14:30 - Universitarios vs. La Viña - Femenino
16:30 - Zapla vs. Alberdi - Masculino
19:00 - Malvinas vs. Cuyaya - Femenino
21:00 - Luján vs. Los Perales - Masculino
Sábado 30 de mayo
16:30 - Talleres vs. Palermo - Femenino
19:00 - Gimnasia de Jujuy vs. Los Perales - Femenino
21:00 - Gimnasia de Jujuy vs. Cuyaya - Masculino
Domingo 31 de mayo
16:30 - Talleres vs. Gorriti - Masculino
liga jujeña
Se vienen los cuartos de final de la Liga Jujeña de Fútbol.
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