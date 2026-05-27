Cuartos de final de la Liga Jujeña: cuándo se juegan y cruces confirmados

Foto: Gimnasia de Jujuy

Los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores quedaron definidos para la primera división femenina y masculina de la Liga Jujeña de Fútbol. Desde la organización confirmaron que todos los partidos se disputarán en el estadio La Tablada y que, en caso de igualdad en tiempo reglamentario, la clasificación se resolverá desde los doce pasos.

Cuartos de final de la Liga Jujeña: cruces, días y sede El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol definió la programación de la instancia de playoffs, luego de una novena fecha decisiva para determinar a los equipos clasificados.

Según confirmaron desde la Liga Jujeña, todos los encuentros de cuartos de final se jugarán en el estadio La Tablada. Además, en caso de que los partidos terminen empatados durante el tiempo reglamentario, la definición será por penales.

Arranca el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo) Arranca el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo)

Viernes 29 de mayo Universitarios vs La Viña

Femenino a las 14:30 Zapla vs Alberdi

Masculino a las 16:30 Malvinas vs Cuyaya

Femenino a las 19:00 Luján vs Los Perales

Masculino a las 21:00 futbol femenino jujuy Sábado 30 de mayo Talleres vs Palermo

Femenino a las 16:30 Gimnasia de Jujuy vs Los Perales

Femenino a las 19:00 Gimnasia de Jujuy vs Cuyaya

Masculino a las 21:00 Domingo 31 de mayo Talleres vs Gorriti

Masculino a las 16:30

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