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27 de mayo de 2026 - 10:02
Deportes.

Cuartos de final de la Liga Jujeña: cuándo se juegan y cruces confirmados

Quedaron definidos los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol. Conocé cuándo y cómo se jugará esta instancia.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Gimnasia de Jujuy
Foto: Gimnasia de Jujuy

Los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores quedaron definidos para la primera división femenina y masculina de la Liga Jujeña de Fútbol. Desde la organización confirmaron que todos los partidos se disputarán en el estadio La Tablada y que, en caso de igualdad en tiempo reglamentario, la clasificación se resolverá desde los doce pasos.

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El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol definió la programación de la instancia de playoffs, luego de una novena fecha decisiva para determinar a los equipos clasificados.

Según confirmaron desde la Liga Jujeña, todos los encuentros de cuartos de final se jugarán en el estadio La Tablada. Además, en caso de que los partidos terminen empatados durante el tiempo reglamentario, la definición será por penales.

Arranca el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo)
Arranca el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo)

Arranca el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo)

Viernes 29 de mayo

Universitarios vs La Viña
Femenino a las 14:30

Zapla vs Alberdi
Masculino a las 16:30

Malvinas vs Cuyaya
Femenino a las 19:00

Luján vs Los Perales
Masculino a las 21:00

futbol femenino jujuy

Sábado 30 de mayo

Talleres vs Palermo
Femenino a las 16:30

Gimnasia de Jujuy vs Los Perales
Femenino a las 19:00

Gimnasia de Jujuy vs Cuyaya
Masculino a las 21:00

Domingo 31 de mayo

Talleres vs Gorriti
Masculino a las 16:30

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