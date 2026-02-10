Defensa y Justicia vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 5 del Apertura, Vélez y Defensa y Justicia se enfrentan el viernes 13 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina), en el estadio el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Vélez Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura Defensa y Justicia viene de ganar en su encuentro anterior a Newell`s con un marcador de 3-2. Después de empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez venció 2-1 a Boca Juniors en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 1, con 6 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Defensa y Justicia aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 1 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión. Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Vélez sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Belgrano: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Platense: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lanús: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs River Plate: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Dep. Riestra: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Newell`s: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigre: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina) Horario Defensa y Justicia y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

