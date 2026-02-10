Defensa y Justicia vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Por la fecha 5 del Apertura, Vélez y Defensa y Justicia se enfrentan el viernes 13 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina), en el estadio el Tito Tomaghello.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 5 del Apertura, Vélez y Defensa y Justicia se enfrentan el viernes 13 de febrero desde las 22:15 (hora Argentina), en el estadio el Tito Tomaghello.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Defensa y Justicia viene de ganar en su encuentro anterior a Newell`s con un marcador de 3-2. Después de empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 4 a favor.
Vélez venció 2-1 a Boca Juniors en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 1, con 6 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Defensa y Justicia aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 1 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Vélez sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.