Dengue: el repelente casero con shampoo que se hizo viral

“Dejen de comprar Off gente. Acá Oscar nos dio el tip para ahorrarnos guita. Ni uno se le acercó. Es impresionante”, manifestó Mario al final de la grabación.

El repelente casero sumó miles de reacciones

La fórmula del repelente casero atrajo millones de visualizaciones y miles de reacciones positivas en la plataforma de redes sociales china. Además, numerosos usuarios expresaron su sorpresa ante la eficacia y la sencillez de esta combinación de champú de manzana y agua mediante comentarios.

“Ese shampoo sirve para todo menos para el pelo”, “Confirmado. Recién me puse, fui al jardín de mí casa que recién me habían picado por todos lados. Ni siquiera se acercaron. Muy bueno”, “Lo hice ayer porque se me termino el off y es espectacular, cualquier shampoo sirve”, fueron algunos de los mensajes.