Dep. Madryn vs San Martín (T): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Dep. Madryn recibirá a San Martín (T), en el marco de la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Coliseo del Golfo.

Así llegan Dep. Madryn y San Martín (T) Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional Dep. Madryn viene de vencer a Güemes (SE) con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 11.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional San Martín (T) tiene pendiente su enfrentamiento con Deportivo Maipú que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 0. Daniel Zamora será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 26: vs Dep. Madryn: 10 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Zona A - Fecha 27: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Madryn y San Martín (T), según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







