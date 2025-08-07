jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 08:44
B Nacional

Dep. Madryn vs San Martín (T): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

La previa del choque de Dep. Madryn ante San Martín (T), a disputarse en el estadio Coliseo del Golfo el domingo 10 de agosto desde las 15:30 (hora Argentina). El árbitro será Daniel Zamora.

BsAs (DataFactory)

Dep. Madryn recibirá a San Martín (T), en el marco de la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Coliseo del Golfo.

Así llegan Dep. Madryn y San Martín (T)

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional

Dep. Madryn viene de vencer a Güemes (SE) con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 11.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional

San Martín (T) tiene pendiente su enfrentamiento con Deportivo Maipú que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Daniel Zamora será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 26: vs Dep. Madryn: 10 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Zona A - Fecha 27: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Madryn y San Martín (T), según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

