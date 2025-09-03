miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 07:56
B Nacional

Dep. Morón visita a Def. Unidos por la fecha 30 de la zona B

La previa del choque de Def. Unidos ante Dep. Morón, a disputarse en el estadio Gigante de Villa Fox el viernes 5 de septiembre desde las 15:30 (hora Argentina). El árbitro será Javier Delbarba.

Dep. Morón visita a Def. Unidos por la fecha 30 de la zona B
BsAs (DataFactory)

Def. Unidos recibirá a Dep. Morón, en el marco de la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo viernes 5 de septiembre a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Villa Fox.

Así llegan Def. Unidos y Dep. Morón

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional

Def. Unidos viene de vencer a Talleres (RE) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 derrotas y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional

Dep. Morón obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Estudiantes (BA). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Dep. Morón con un marcador de 4-0.

Javier Delbarba será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 31: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
Horario Def. Unidos y Dep. Morón, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

FUENTE: nota.texto7

