Dep. Morón visita a Def. Unidos por la fecha 30 de la zona B

BsAs (DataFactory)

Def. Unidos recibirá a Dep. Morón, en el marco de la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo viernes 5 de septiembre a partir de las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante de Villa Fox.

Así llegan Def. Unidos y Dep. Morón El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional Def. Unidos viene de vencer a Talleres (RE) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 derrotas y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional Dep. Morón obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Estudiantes (BA). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Dep. Morón con un marcador de 4-0. Javier Delbarba será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Colón: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar Horario Def. Unidos y Dep. Morón, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







