viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 08:13
B Nacional

Por la fecha 29 de la zona B se enfrentarán Dep. Morón y Estudiantes (BA)

Todos los detalles de la previa del partido entre Dep. Morón y Estudiantes (BA), que se jugará el domingo 31 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina) en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Dirige Gastón Monsón Brizuela.

Dep. Morón vs Estudiantes (BA): previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Estudiantes (BA) y Dep. Morón se enfrentarán en el estadio Nuevo Francisco Urbano el próximo domingo 31 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Dep. Morón y Estudiantes (BA)

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional

Dep. Morón venció por 1-0 a Nueva Chicago. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional

Estudiantes (BA) viene de un triunfo 2 a 0 frente a Talleres (RE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 1 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Morón se llevó la victoria por 0 a 1.

Gastón Monsón Brizuela fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (BA) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Morón y Estudiantes (BA), según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

