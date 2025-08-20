Dep. Morón vs Nueva Chicago: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Dep. Morón recibe el próximo sábado 23 de agosto a Nueva Chicago por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Así llegan Dep. Morón y Nueva Chicago Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional Dep. Morón cayó 1 a 2 ante Talleres (RE) en el Pablo Comelli. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional En la fecha anterior, Nueva Chicago logró empatar 0-0 ante Central Norte. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Morón fue el ganador por 1 a 2. El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.

Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 20: vs Gimnasia (Mendoza): 27 de agosto - 21:10 (hora Argentina)

Zona B - Fecha 29: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Colón: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Morón y Nueva Chicago, según país © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

