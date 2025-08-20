Dep. Morón vs Nueva Chicago: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Dep. Morón recibe el próximo sábado 23 de agosto a Nueva Chicago por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio Nuevo Francisco Urbano.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Dep. Morón cayó 1 a 2 ante Talleres (RE) en el Pablo Comelli. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
En la fecha anterior, Nueva Chicago logró empatar 0-0 ante Central Norte. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Morón fue el ganador por 1 a 2.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.
