Dep. Riestra vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura se jugará el próximo jueves 12 de marzo a las 17:00 (hora Argentina).

Se enfrentan Independiente y Unión por la fecha 10

Por la fecha 10, Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central

Dep. Riestra tiene pendiente su enfrentamiento con Lanús que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Gimnasia (Mendoza) tiene pendiente su enfrentamiento con Defensa y Justicia que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El árbitro designado para el encuentro es Juan Pafundi.

