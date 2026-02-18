Dep. Riestra vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Huracán y Dep. Riestra se enfrentarán en el estadio Guillermo Laza el próximo sábado 21 de febrero desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Apertura.

Así llegan Dep. Riestra y Huracán La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra igualó 1-1 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Huracán viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sarmiento. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 5 goles y le metieron 4 en su arco.

La victoria fuera de casa no se viene dando para Huracán. Tan solo ha llegado a igualar en los 2 partidos jugados como visitante. En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Huracán se llevó la victoria por 3 a 2.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Vélez: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Platense: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lanús: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Belgrano: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Racing Club: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs River Plate: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aldosivi: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina) Horario Dep. Riestra y Huracán, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

