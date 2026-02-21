sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 18:19
Liga Profesional

EN VIVO: Platense y Barracas Central siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Platense vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El Calamar y Barracas C. están en el campo de juego para la etapa complementaria. El marcador está 0 a 0 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Las estadísticas del encuentro entre Platense y Barracas Central del Apertura:

  • Tiros al arco: Platense (4) VS Barracas Central (1)
  • Fouls cometidos: Platense (6) VS Barracas Central (6)
  • Tarjetas Amarillas: Platense (2) VS Barracas Central (1)
Así llegan Platense y Barracas Central

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Platense se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Boca Juniors. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central cayó 0 a 2 ante Rosario Central. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

Hernán Mastrángelo fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Ciudad de Vicente López.

Formación de Platense hoy

Walter Zunino presentó una alineación 4-5-1 con Matías Borgogno defendiendo la portería; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva en la zaga; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola y Juan Gauto en el centro del campo; y con Leonardo Heredia en el ataque.

Formación de Barracas Central hoy

Por su parte, Rubén Insúa salió a jugar con una estrategia 3-5-2, con Marcelo Miño en la portería; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi en la línea defensiva; Rafael Barrios, Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia y Rodrigo Insúa en el mediocampo; y Gonzalo Morales y Facundo Bruera en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

