Se enfrentan Independiente Riv. (M) e Independiente por la fecha 6

En el estadio Bautista Gargantini, Independiente Riv. (M) espera por Independiente desde las 17:00 (hora Argentina), para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 6 del Apertura.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Independiente El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) fue derrotado en el Bautista Gargantini frente a Belgrano por 0 a 1 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 4 goles y ha marcado 7.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura Independiente viene de vencer a Lanús en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 3 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente se quedó con la victoria por 1 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Racing Club: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs River Plate: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina) Horario Independiente Riv. (M) e Independiente, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

