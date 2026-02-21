Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles

Los Malevos y el Globo no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la fecha 6 del Apertura.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los Malevos y el Globo no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la fecha 6 del Apertura.
El mejor jugador del partido fue Ignacio Arce. El portero de Dep. Riestra se lució al atajar 3 disparos.
Lucas Carrizo se destacó por su sólida defensa. El defensa de Huracán tuvo un buen nivel por despejar 2 pelotas peligrosas.
El técnico de Riestra, Gustavo Benítez, propuso una formación 3-4-3 con Ignacio Arce en el arco; Facundo Miño, Cristian Paz y Juan Cruz Randazzo en la línea defensiva; Nicolás Sansotre, Nicolás Watson, Jonatan Goitía y Pedro Ramírez en el medio; y Antony Alonso, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas en el ataque.
Por su parte, el equipo de Diego Martínez salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en defensa; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller y Leonardo Gil en la mitad de cancha; y Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez en la delantera.
Fernando Echenique fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Guillermo Laza.
El próximo partido de los Malevos en el campeonato será como visitante ante Vélez, mientras que el Globo visitará a Estudiantes (RC).
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.