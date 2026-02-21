sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 21:25
Liga Profesional

Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles

Todo lo que dejó el duelo entre Dep. Riestra y Huracán: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Dep. Riestra vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles
BsAs (DataFactory)

Los Malevos y el Globo no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la fecha 6 del Apertura.

El mejor jugador del partido fue Ignacio Arce. El portero de Dep. Riestra se lució al atajar 3 disparos.

Lucas Carrizo se destacó por su sólida defensa. El defensa de Huracán tuvo un buen nivel por despejar 2 pelotas peligrosas.

El técnico de Riestra, Gustavo Benítez, propuso una formación 3-4-3 con Ignacio Arce en el arco; Facundo Miño, Cristian Paz y Juan Cruz Randazzo en la línea defensiva; Nicolás Sansotre, Nicolás Watson, Jonatan Goitía y Pedro Ramírez en el medio; y Antony Alonso, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en defensa; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller y Leonardo Gil en la mitad de cancha; y Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez en la delantera.

Fernando Echenique fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Guillermo Laza.

El próximo partido de los Malevos en el campeonato será como visitante ante Vélez, mientras que el Globo visitará a Estudiantes (RC).

Cambios en Dep. Riestra
  • 45' 2T - Salió Jonathan Herrera por Gabriel Obredor
  • 54' 2T - Salió Pedro Ramírez por Angel Stringa
  • 71' 2T - Salió Nicolás Watson por Alejo Dramisino
  • 72' 2T - Salió Cristian Paz por Rodrigo Sayavedra
  • 83' 2T - Salió Juan Cruz Randazzo por Miguel Ángel Barbieri
Amonestados en Dep. Riestra:
  • 29' 1T Jonathan Herrera, 19' 2T Angel Stringa, 30' 2T Gabriel Obredor, 42' 2T Nicolás Benegas y 49' 2T Rodrigo Sayavedra

Cambios en Huracán
  • 53' 2T - Salieron Oscar Cortés por Leandro Lescano y Alejandro Martínez por Ignacio Campo
  • 85' 2T - Salieron Leonardo Gil por Leonardo Sequeira y Jordy Caicedo por Luciano Giménez
Amonestados en Huracán:
  • 6' 1T César Ibáñez y 48' 2T Luciano Giménez

Expulsado en Huracán:
  • 2' 2T César Ibáñez (Roja por doble amarilla)

