Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles

Los Malevos y el Globo no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la fecha 6 del Apertura.

El mejor jugador del partido fue Ignacio Arce. El portero de Dep. Riestra se lució al atajar 3 disparos.

Lucas Carrizo se destacó por su sólida defensa. El defensa de Huracán tuvo un buen nivel por despejar 2 pelotas peligrosas.

El técnico de Riestra, Gustavo Benítez, propuso una formación 3-4-3 con Ignacio Arce en el arco; Facundo Miño, Cristian Paz y Juan Cruz Randazzo en la línea defensiva; Nicolás Sansotre, Nicolás Watson, Jonatan Goitía y Pedro Ramírez en el medio; y Antony Alonso, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en defensa; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller y Leonardo Gil en la mitad de cancha; y Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez en la delantera.

Fernando Echenique fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Guillermo Laza.

El próximo partido de los Malevos en el campeonato será como visitante ante Vélez, mientras que el Globo visitará a Estudiantes (RC).

Cambios en Dep. Riestra

45' 2T - Salió Jonathan Herrera por Gabriel Obredor

54' 2T - Salió Pedro Ramírez por Angel Stringa

71' 2T - Salió Nicolás Watson por Alejo Dramisino

72' 2T - Salió Cristian Paz por Rodrigo Sayavedra

83' 2T - Salió Juan Cruz Randazzo por Miguel Ángel Barbieri

Amonestados en Dep. Riestra:

29' 1T Jonathan Herrera, 19' 2T Angel Stringa, 30' 2T Gabriel Obredor, 42' 2T Nicolás Benegas y 49' 2T Rodrigo Sayavedra

Cambios en Huracán

53' 2T - Salieron Oscar Cortés por Leandro Lescano y Alejandro Martínez por Ignacio Campo

85' 2T - Salieron Leonardo Gil por Leonardo Sequeira y Jordy Caicedo por Luciano Giménez

Amonestados en Huracán:

6' 1T César Ibáñez y 48' 2T Luciano Giménez

Expulsado en Huracán:

2' 2T César Ibáñez (Roja por doble amarilla)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)