EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Central Córdoba (SE) y Tigre

¡Segundos 45 minutos en marcha en el estadio Único Madre de Ciudades! Durante la primera etapa, Central Córdoba (SE) y Tigre no pudieron romper la red rival y están 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Central Córdoba (SE) y Tigre del Apertura: Tiros al arco: Central Córdoba (SE) (3) VS Tigre (0)

(3) VS (0) Fouls cometidos: Central Córdoba (SE) (11) VS Tigre (6)

(11) VS (6) Tarjetas Amarillas: Central Córdoba (SE) (3) VS Tigre (1)

(3) VS (1) Tiros Libres: Central Córdoba (SE) (1) VS Tigre (1) Así llegan Central Córdoba (SE) y Tigre Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Instituto. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre viene de derrotar a Aldosivi con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 11 goles y le han convertido 3 en su arco.

El árbitro Nazareno Arasa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego. Formación de Central Córdoba (SE) hoy El estratega Lucas Pusineri apostó por una formación 4-5-1 con Alan Aguerre bajo los tres palos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga en la zaga; Matías Vera, Yuri Casermeiro, Marco Iacobellis, Lucas González y Alan Laprida en el medio; y Michael Santos como atacante. Formación de Tigre hoy Por su parte, el entrenador Diego Dabove planteó un esquema táctico 4-4-2 con Felipe Zenobio en la portería; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez en la línea defensiva; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes y Santiago López en el mediocampo; y Ignacio Russo y David Romero en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

