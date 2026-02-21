Doblete de Tiziano Perrotta en la goleada 3-0 de Banfield frente a Newell`s

Tiziano Perrotta brilló en la arrolladora victoria 3 a 0 de el Taladro sobre la Lepra, en el marco de la fecha 6 del Apertura. Tiziano Perrotta facturó por duplicado al marcar de cabeza, ambos goles en el segundo tiempo (6' y 26'), y fue fundamental en el gran desempeño de su equipo. La otra anotación estuvo a cargo de Mauro Méndez, al minuto 21 de la segunda etapa, tras una jugada espectacular.
La figura del encuentro fue Tiziano Perrotta. El delantero de Banfield convirtió 2 goles y pateó 5 veces al arco ante Newell`s.
Otro de los futbolistas clave en el Lencho fue Mauro Méndez. El delantero de Banfield convirtió 1 gol y pateó 2 veces al arco ante Newell`s.
El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en la línea defensiva; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lisandro Piñero en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Favio Orsi se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Gabriel Arias bajo los tres palos; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Gabriel Risso Patrón en defensa; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Walter Nuñez en la mitad de cancha; y Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Facundo Tello Figueroa.
El Taladro visitará a River Plate en la próxima jornada, mientras que la Lepra recibirá a Estudiantes en el estadio Marcelo Bielsa.
Cambios en Banfield
- 45' 2T - Salieron Lautaro Villegas por Tomás Adoryan y Lautaro Gómez por David Zalazar
- 75' 2T - Salió Lisandro Piñero por Neyder Moreno
- 78' 2T - Salió Tiziano Perrotta por Federico Anselmo
- 80' 2T - Salió Mauro Méndez por Rodrigo Auzmendi
Amonestados en Banfield:
- 20' 1T Lautaro Gómez (Conducta antideportiva), 29' 1T Lautaro Villegas (Conducta antideportiva) y 20' 2T Nicolás Meriano (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Newell`s
- 57' 2T - Salió Marcelo Esponda por Franco Orozco
- 73' 2T - Salieron Jerónimo Gómez Mattar por David Sotelo, Michael Hoyos por Luciano Herrera y Walter Nuñez por Facundo Guch
Amonestados en Newell`s:
- 11' 1T Walter Nuñez (Conducta antideportiva), 37' 2T Saúl Salcedo (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 40' 2T Armando Méndez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
