sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 21:14
Liga Profesional

Doblete de Tiziano Perrotta en la goleada 3-0 de Banfield frente a Newell`s

Todo lo que dejó el duelo entre Banfield y Newell`s: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Banfield vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)
BsAs (DataFactory)

Tiziano Perrotta brilló en la arrolladora victoria 3 a 0 de el Taladro sobre la Lepra, en el marco de la fecha 6 del Apertura. Tiziano Perrotta facturó por duplicado al marcar de cabeza, ambos goles en el segundo tiempo (6' y 26'), y fue fundamental en el gran desempeño de su equipo. La otra anotación estuvo a cargo de Mauro Méndez, al minuto 21 de la segunda etapa, tras una jugada espectacular.

en vivo: empate 0-0 en el segundo tiempo entre central cordoba (se) y tigre

dep. riestra y huracan terminaron sin goles

La figura del encuentro fue Tiziano Perrotta. El delantero de Banfield convirtió 2 goles y pateó 5 veces al arco ante Newell`s.

Otro de los futbolistas clave en el Lencho fue Mauro Méndez. El delantero de Banfield convirtió 1 gol y pateó 2 veces al arco ante Newell`s.

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en la línea defensiva; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lisandro Piñero en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Favio Orsi se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Gabriel Arias bajo los tres palos; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Gabriel Risso Patrón en defensa; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda y Walter Nuñez en la mitad de cancha; y Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Facundo Tello Figueroa.

El Taladro visitará a River Plate en la próxima jornada, mientras que la Lepra recibirá a Estudiantes en el estadio Marcelo Bielsa.

Cambios en Banfield
  • 45' 2T - Salieron Lautaro Villegas por Tomás Adoryan y Lautaro Gómez por David Zalazar
  • 75' 2T - Salió Lisandro Piñero por Neyder Moreno
  • 78' 2T - Salió Tiziano Perrotta por Federico Anselmo
  • 80' 2T - Salió Mauro Méndez por Rodrigo Auzmendi
Amonestados en Banfield:
  • 20' 1T Lautaro Gómez (Conducta antideportiva), 29' 1T Lautaro Villegas (Conducta antideportiva) y 20' 2T Nicolás Meriano (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Newell`s
  • 57' 2T - Salió Marcelo Esponda por Franco Orozco
  • 73' 2T - Salieron Jerónimo Gómez Mattar por David Sotelo, Michael Hoyos por Luciano Herrera y Walter Nuñez por Facundo Guch
Amonestados en Newell`s:
  • 11' 1T Walter Nuñez (Conducta antideportiva), 37' 2T Saúl Salcedo (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 40' 2T Armando Méndez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

