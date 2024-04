Asume Matías Módolo en Gimnasia de Jujuy: la trayectoria del flamante técnico

¿Quién es Matías Módolo?

Tiene 36 años. Nació en Morón el 9 de abril de 1987. Como jugador hizo inferiores en Racing Club, para luego recalar a Excursionistas en el 2008. Luego pasó por Libertad Gran Mamoré de Bolivia, y en su regresó al país se sumó a Estudiantes de Buenos Aires. También pasó por Midland y Deportivo Laferrere, para retirarse a los 27 años.

Matías Módolo es el nuevo entrenador de Gimnasia de Jujuy

Como entrenador comenzó en el Centro Integral del Futbolista Argentino. Luego trabajó en una academia del FC Barcelona en Luján, y en el 2015 fue entrenador del Club Atlético Trocha; en el 2017 trabajó en el Centro Español y en el 2021 en el club de Villa Sarmiento.

Ese mismo año llegó a Midland, donde se fue en el 2023. Poco después llego a Deportivo Riestra, donde en diciembre logró el ascenso a la Primera División con el club tras derrotar a Deportivo Maipú en la final del Torneo Reducido. En febrero de este año dejó el cargo.

Cuenta con una efectividad del 45%, ya que dirigió 245 partidos, logrando 109 triunfos, 68 empates y 68 derrotas. Dirigiendo además de Deportivo Riestra, al Club Atlético Ferrocarril Midland en la Primera C y al Club Social y Recreativo Español, también en la Primera C. Su máximo logro fue el ascenso a la Liga Profesional con Deportivo Riestra.

“Es un laburo de un grupo de trabajo. No solamente mi rol, sino también el de todo el cuerpo técnico y la gente que está más arriba y ve desde afuera. Es un sistema tipo fútbol americano. Cada uno tiene un rol y se debate mucho qué es lo que se ve desde arriba y de afuera”, dijo Módolo en una entrevista reciente.

Su pensamiento

“Te tenés que entregar a full por el objetivo. No importa si jugás de titular o te tocó ir de suplente, si sos el entrenador o si sos el utilero. Todos estamos al servicio del objetivo”, destacaba Módolo tras el logro con el equipo de Buenos Aires.

“La experiencia no es garantía de nada, haber sido ex futbolista no es garantía de nada. Se gana y se pierde con todo. Hay futbolistas mega estrellas que se retiran y a los dos meses están dirigiendo. A algunos les va bien, a otros no tanto. Queda en evidencia que, con trabajo, dedicación, humildad y estrategia, se puede ocupar los lugares que deseábamos hace mucho”, destacó.

Módolo se definió como “un animal de competencia. Me gustan los desafíos y siempre me consideré un obrero de esto. Cuando no tenés un apellido de ex futbolista rutilante, cuesta un poco más abrirte puertas. Alguno no te conoce y contra eso combatís con el doble de esfuerzo, el doble de capacitación y horas de trabajo, aun sabiendo que quizás no te llega la oportunidad ni el premio”, dijo meses atrás.