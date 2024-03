Fútbol.. Gimnasia de Jujuy: Marcelo Vázquez confirmó que no seguirá como DT

“Siempre he hablado, después del partido hablamos. Vamos a ganar mañana y hablamos”, manifestó esta tarde en exclusiva para Todojujuy y Canal 4, luego de tomar la decisión.

Vázquez, que llegó al Lobo en julio del año pasado tras la salida de Mario Gómez, durante este año no encontró una regularidad con el equipo ya que en seis duelos disputados, ganó 3 y perdió 3. Aún se desconocen los motivos de su decisión teniendo en cuenta que van pocos partidos de haber comenzado el torneo, pero se estima que los problemas para encontrar el equipo titular, fue el principal motivo.

Gimnasia de Jujuy por el momento se encuentra en la novena posición (afuera del reducido por el ascenso) con 9 puntos, pero aún restan 32 partidos en este largo torneo de la Primera Nacional.

Todos los números de Vázquez en el lobo

2024

3 derrotas y 3 victorias.

2023

6 derrotas, 6 victorias y un empate.

En 20 partidos como entrenador de Gimnasia de Jujuy, Marcelo Vázquez logró 9 derrotas, 10 victorias y 1 empate.

Gimnasia de Jujuy: lo que se viene

El Lobo jugará por la séptima fecha de la Zona A este sábado ante Tristán Suárez desde las 16 horas, con el arbitraje de Javier Delbarba. Juan Manuel Vázquez y Javier Mihura serán los árbitros asistentes e Ignacio Lupani el cuarto árbitro.

Una semana después volverá a jugar en el estadio 23 de Agosto por la octava fecha de su zona ante Patronato, el equipo recientemente descendido. Será el sábado 23 de marzo desde las 21, todavía sin árbitro confirmado.

Viene de perder de local ante All Bosys 1 a 0 y necesita volver a sumar de a tres para no perderle pisada a los líderes de la zona. Hoy Gimnasia tiene 9 puntos, al igual que Quilmes, Arsenal, Estudiantes y el propio All Boys.