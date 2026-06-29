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29 de junio de 2026 - 16:03
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Austria pone a prueba su regreso mundialista frente a España

Toda la previa del duelo entre España y Austria. El partido se jugará en el estadio Los Ángeles el jueves 2 de julio a las 16:00 (hora Argentina).

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Austria pone a prueba su regreso mundialista frente a España
BsAs (DataFactory)

El duelo entre España y Austria correspondiente a la llave 6 se disputará en el estadio Los Ángeles desde las 16:00 (hora Argentina), el jueves 2 de julio.

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La Roja y el Wunderteam volverán a enfrentarse luego de 48 años sin verse las caras en una Copa del Mundo. Los dirigidos por Ralf Rangnick accedieron a los 16avos como segundo del Grupo J, mientras que los de Luis de la Fuente se metieron en esta fase tras quedar como líder del Grupo H.

España tuvo una fase de grupos sólida, aunque con tramos de exigencia creciente. Igualó sin goles ante Cabo Verde, se impuso en un duelo de ritmo alto frente a Arabia Saudita por 4-2 y cerró su clasificación con una victoria ajustada 1-0 ante Uruguay.

Desde su debut en Italia 1934, el seleccionado español ha alternado buenas y malas actuaciones en la Copa del Mundo, pero con una presencia constante. No ha faltado a una edición desde 1974 y su punto más alto llegó con el título mundial conquistado en Sudáfrica 2010. Además, cabe recordar que en la próxima edición de 2030 será uno de los países anfitriones.

Austria, en tanto, llega con una clasificación trabajada. Su camino incluyó una victoria por 3-1 ante Jordania, una derrota frente a Argentina por 2-0 y un empate 2-2 contra Argelia, resultados que le alcanzaron para avanzar a la fase eliminatoria.

Los austríacos regresan a una Copa del Mundo después de su última participación en Francia 1998. Su historia mundialista incluye momentos destacados, como el tercer puesto en Suiza 1954 y el cuarto lugar en Italia 1934.

Será el 17º enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El balance favorece a la Roja, con nueve victorias, tres empates y cuatro triunfos austriacos. En esta competencia, será su segundo cruce en una Copa del Mundo, tras el duelo disputado en Argentina 1978, donde Austria se impuso por 2-1 en la fase de grupos.

Horario España y Austria, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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