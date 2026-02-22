Bahia vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

O'Higgins llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante Bahia este miércoles 25 de febrero desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fonte Nova.

Huachipato y Carabobo se encuentran en la llave 6

Independiente Medellín se enfrentará ante Liverpool (U) por la llave 8

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de O'Higgins.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.