EN VIVO: Belgrano lidera 1-0 ante Aldosivi en la segunda mitad

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. El gol de {{listaJugadoresGolLoc}} le da hasta el momento el triunfo a {{nombreEquipoLocal}} .

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Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Belgrano quiere recuperar tras sufrir una derrota contra River Plate por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.

Aldosivi viene de empatar 0-0 ante Estudiantes (RC). En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 1 gol y le han marcado 5 tantos.

El juez elegido para dirigir el partido en Gigante de Alberdi fue Daniel Zamora.

Formación de Belgrano hoy

El técnico Ricardo Zielinski dispuso una formación 3-5-2 con Thiago Cardozo bajo los tres palos; Leonardo Morales, Lisandro López y Federico Ricca en la zaga; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez y Lucas Zelarayán en la mitad de cancha; y Nicolás Fernández y Lautaro Gutierrez como delanteros.

Formación de Aldosivi hoy

Por su parte, Israel Damonte sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba en el muro defensivo; Martin Garcia, Matías Morello, Franco Leys y Natanael Guzmán en el centro del campo; y Junior Arias y Facundo De La Vega en la delantera.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)