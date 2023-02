Boca: Riquelme habló del equipo y banco a Ibarra

En un arranque del año flojo para Boca , con la derrota en la supercopa internacional contra Racing y solo un partido de tres ganado en el torneo, la situación del xeneize está en la mira. Lo que pasa en el club siempre se magnifica y cuando el presente no es bueno cualquier declaración retumba mucho más. Ayer el técnico Hugo Ibarra habló con la prensa tras haber guardado silencio en Córdoba luego de la derrota con Talleres y dejó algunos títulos sobre el juego del equipo. Hoy el vicepresidente de la institución, Juan Román Riquelme, habló sorpresivamente luego del entrenamiento y no se guardó nada.

El ex jugador remarcó que tanto Boca como todo el futbol argentino sufre luego del largo parete por el mundial: "nos tocó jugar con Racing y los tres partidos de Liga. Yo pienso muchas veces como jugador de fútbol, y a mí me costaba mucho volver después de tres meses. Miro todos los partidos y creo que todo el fútbol argentino está sufriendo el parate"

Sobre los últimos partidos, analizó con cada encuentro: "el primer tiempo con Central Córdoba fue bueno, pero el segundo no. Con Tucumán hemos tenido momentos buenos y otros que no. Pero es lo que nos va a pasar hasta que encontremos el ritmo normal que tiene que encontrar el jugador de fútbol. Tenemos plantel para jugar mucho mejor".

#TorneoBinance 2023 | Fecha 3 | resumen de Talleres - Boca

"Tenemos en claro que cada partido que jugamos se analiza mucho más que el del resto. Igual que los problemas. El hincha lo tiene claro. Estamos contentos porque en estos tres años hemos ganado tres títulos y competido muy bien. Tenemos un entrenador en el que confiamos. Queremos jugar mejor y no tengo dudas que lo vamos a hacer porque estos jugadores se acostumbraron a eso, les gusta competir", agregó el vicepresidente.

Riquelme sostuvo que se lo ve cómodo en el puesto a Ibarra y además dejó en claro que confían en él para revertir la situación: "está contento, esta es su casa. Disfruta estar día a día acá. Se lo ve contento, seguro de lo que quiere. Confiamos en el cuerpo técnico y los jugadores, y no tengo dudas que vamos a competir todo el año".

Sobre la clausura de La Bombonera y las próximas elecciones

Bombonera.jpg Parte de la Bombonera está clausurada y en las próximas horas se define si se vuelve a habilitar.

El estadio está parcialmente clausurado y Riquelme fue contundente contra la encargada de la Fiscalía de Eventos Masivos que lleva el trámite: “habría que preguntarle a la señora (Celsa Ramírez) de qué cuadro es, qué se yo… Es la misma que le hizo declarar a mi hijo, me parece. Habría que ver ahora… Sabemos que está todo en regla. Esta tarde, se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado y que nos habilite la cancha como tiene que ser. Porque el otro día trabajó hasta el sábado. Que trabaje hasta el sábado porque al único que perjudica es al hincha”.

Además, aprovechó para resaltar la presencia de Martín Palermo el próximo domingo cuando Platense vaya a la Boca: “lo único que queremos es disfrutar el domingo de recibir a uno de nuestros ídolos (Martín Palermo) como técnico del equipo rival, que el hincha de Boca lo hará como se lo merece".

Palermo.jpg Martín Palermo, actual DT de Platense, vuelve a la Bombonera y se espera un buen recibimiento y homenaje de Boca.

También habló de su postergado partido despedida: “creo que este año lo vamos a hacer, si se acomodan algunas cosas, más que este año no puede pasar. A veces jugamos un picado acá con los muchachos, de afuera se ve fácil y uno dice por qué no hizo esto o por qué no hizo lo otro, y cuando jugamos acá cuesta un montón. Siempre tengo la idea de volver a jugar un partido más en la Bombonera, vamos a ver si de acá a mitad de año podemos hacer ese partido despedida. Y que la señora (en referencia a la fiscal Celsa Ramírez) esta no me clausure la cancha justo ese día y me deje disfrutar...".

Por último, evitó responder si será o no candidato a presidente. Este año el club elige nuevamente autoridades y a fines del 2022, Riquelme presentó oficialmente su agrupación. "No sé si voy a ser candidato a presidente todavía... Estoy agradecido porque me hicieron volver al club, que creo que por primera vez en la historia que votaron más de 40 mil personas; ojalá que en diciembre podamos superar los 40 mil porque entre todos tenemos que cuidar a nuestro club. Los bosteros somos de Boca, no de otro club ni de un partido político".