Boca: se lesionó Figal y complica la defensa

Al director técnico Hugo Ibarra, quien fue el encargado de tomar la decisión de no considerar más a Zambrano, sólo le quedan a disposición en el plantel Facundo Roncaglia y tres juveniles, como son Gabriel Aranda, Nicolás Valentini y Renzo Giampaoli, recién llegado de su préstamo en el Rosenborg de Noruega. Otra alternativa es contar con Agustín Sandez, lateral izquierdo que puede acomodarse en la zaga central.

Por ahora, lo que se sabe es que Figal no podrá ser tenido en cuenta en al menos los amistosos que Boca disputará el próximo fin de semana frente a Independiente, y el viernes 13 de enero ante el Everton de Viña del Mar, ambos en el estadio Bicentenario de San Juan.

Se espera un parte médico que confirme y detalle los alcances de la afección fibrilar de Figal y los tiempos que calculan los médicos para su recuperación.

Si bien por ahora no hay negociaciones avanzadas por ningún jugador puntual, han circulado dos nombres que desde hace tiempo suenan como posibilidad. El principal apuntado es Lucas Merolla, de Huracán, pero las negociaciones no parecen fáciles en términos económicos por las pretensiones del Globo. El otro defensor que tiene Boca en la mira es Nazareno Colombo, de Defensa y Justicia, aunque aún no se han comenzado gestiones.