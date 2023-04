Las sucesivas derrotas de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional tras un prometedor arranque de la gestión Mario Gómez, podrían derivar en cambios para jugar con Chaco For Ever.

La inclusión de Emiliano Endrizzi sería una posibilidad por Guillermo Cosaro para rearmar la defensa. Otras modificaciones potable son los ingresos de Córdoba y Esteban González en la mitad de la cancha, y la vuelta al once titular de Leandro González.

gimnasia jujuy.jpg Gimnasia de Jujuy va por la recuperación a Chaco

La era Gómez arrancó bien con victoria ante Estudiantes de Caseros, pero en los últimos partidos se le escapó increíblemente el partido en Mendoza, y el viernes pasado no rindió lo esperado en la derrota ante la Lepra mendocina, lo que lo alejó de los puestos del Reducido.

Gimnasia perdió cuatro de los diez partidos disputados en lo que va de la Primera Nacional, solo ganó tres y está decimosegundo. Es uno de los equipos con mayor cantidad de goles en contra con 15 tantos recibidos. Su efectividad no es la mejor: convirtió 13 tantos.

Gimnasia (J) 1-3 Independiente Rivadavia | Primera Nacional | Fecha 10 (Zona B)

Entradas para no socios

Chaco For Ever informó que venderá entradas para los no socios, lo que permitiría que hinchas del Lobo pueden concurrir al estadio “Gigante de la Avenida”. Ayer arrancó el expendio de ticket para los socios, y hoy de 17 a 21, lo podrán hacer los no socios.

Este viernes 21 en el mismo horario y el sábado de 10 a 12 por la mañana y de 17 a 21 por la tarde, también podrán reservar su lugar quienes no sean asociados cl club chaqueño. La venta continúa el domingo desde las 12 y hasta el inicio del partido.