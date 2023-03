“Ya me conocen, lo que uno quiere dar y quiere trabajar, y siempre quiero dar lo mejor y estar lo más alto posible”, manifestó.

Qué dijo de los juveniles

Sobre la participación de los jugadores de inferiores dentro del plantel sostuvo "estuve viendo algunos partidos, sé que tiene jugadores muy buenos con experiencia y jugadores juveniles. Estos últimos siempre han tenido muy buena participación en nuestros equipos”.

En Gimnasia dirigió en las temporadas 2004-2007, 2011-2013, logrando un ascenso y su único título en el país.

“Lo importante es cuando vos tenes jugadores juveniles es que vengan trabajados como para poder tener una posibilidad en primera”.

El entrenador comentó que junto a su cuerpo técnico siempre “miran para adentro”. “Si vos tenes un jugador joven del club que tiene esas posibilidades de estar entre los 11 o en el plantel, no vamos a traer gente de afuera”.

“En todas las etapas que he estado acá he puesto chicos de inferiores, pero tampoco podes poner si no están preparados”, aclaró pero haciendo hincapié que “acá, en Europa y en todas partes del mundo las divisiones inferiores son el patrimonio de un club”.

Próximo partido de Gimnasia

El lobo visita Buenos Aires este sábado para jugar con Estudiantes en Caseros a las 21:10, siendo la primera presentación de Mario Gómez esta Primera Nacional, con el gran desafío de lograr la primera victoria del año para Gimnasia.

