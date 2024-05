Carlos Tevez renunció a Independiente: cuándo será su último partido

El ex Juventus ya le informó Néstor Grindetti, presidente de Independiente, que tomó la decisión de abandonar el cargo luego del próximo partido ante Platense.

Carlos Tevez no seguirá en Independiente.

Carlos Tevez llegó al equipo Independiente en agosto de 2023, sucediendo a Ricardo Zielinski, y logró un final de temporada satisfactorio. Bajo su dirección, el equipo dejó de preocuparse por el descenso y estuvo cerca de clasificar para la Copa de la Liga. Sin embargo, las metas para el año siguiente eran diferentes y Tevez no pudo cumplir con las expectativas. A pesar de no tener competencia internacional, no logró avanzar a la segunda fase de la Copa LPF, destacando el decepcionante empate en casa contra Talleres, el mismo equipo que le negó la victoria en el debut en la liga.