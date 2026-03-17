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17 de marzo de 2026 - 23:19
Liga Profesional

Central Córdoba (SE) derrotó 1-0 a Dep. Riestra

Todo lo que dejó el duelo entre Central Córdoba (SE) y Dep. Riestra: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Central Córdoba (SE) vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Central Córdoba (SE) derrotó 1-0 a Dep. Riestra
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Durante la fecha 11 del Apertura, el Ferroviario hizo valer su condición de anfitrión con victoria por 1-0 ante los Malevos en el estadio Único Madre de Ciudades. Ezequiel Naya aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 47 del primer tiempo.

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El delantero filtró con un duro remate el balón en el palo izquierdo, que entró al fondo del arco contrario. Fue tras una jugada individual llegando desde la izquierda.

El desempeño Ezequiel Naya lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Central Córdoba (SE) mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Alan Aguerre fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Central Córdoba (SE) mostró su calidad al contener 4 disparos.

El estratega de C.Córdoba (SE), Lucas Pusineri, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Alan Aguerre en el arco; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Diego Barrera en la línea defensiva; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González en el medio; y Ezequiel Naya y Michael Santos en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Gustavo Benítez salieron al campo de juego con un esquema 5-3-2 con Ignacio Arce bajo los tres palos; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño y Pedro Ramírez en defensa; Matías García, Pablo Monje y Alexander Díaz en la mitad de cancha; y Antony Alonso y Gabriel Obredor en la delantera.

Andrés Gariano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Único Madre de Ciudades.

En la siguiente jornada el Ferroviario se enfrentará de visitante ante Estudiantes y los Malevos disputarán el juego de local frente a San Lorenzo.

Cambios en Central Córdoba (SE)
  • 45' 2T - Salió Lucas González por Tiago Cravero
  • 68' 2T - Salió Diego Barrera por Horacio Tijanovich
  • 74' 2T - Salió Ezequiel Naya por Agustín Quiroga
  • 83' 2T - Salieron Santiago Moyano por Fernando Martínez y Matías Vera por Yuri Casermeiro
Cambios en Dep. Riestra
  • 56' 2T - Salieron Facundo Miño por Mauro Smarra y Alexander Díaz por Nicolás Benegas
  • 63' 2T - Salió Gabriel Obredor por Jonathan Herrera
  • 64' 2T - Salió Pablo Monje por Jonatan Goitía
  • 81' 2T - Salió Matías García por Gonzalo Flores
Amonestados en Dep. Riestra:
  • 18' 2T Nicolás Benegas (Conducta antideportiva), 23' 2T Matías García (Conducta antideportiva), 36' 2T Pedro Ramírez (Conducta antideportiva) e 40' 2T Ignacio Arce (Discutir con un rival)

Expulsado en Dep. Riestra:
  • 48' 1T Gustavo Benítez (Roja directa)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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