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29 de marzo de 2026 - 21:23
Fútbol.

Central Norte se quedó con el clásico salteño en un duelo intenso

El conjunto azabache se quedó con el duelo interzonal de la Primera Nacional tras un partido disputado y con mucha intensidad.

Por  Agustín Weibel
Central Norte se quedó con el clásico salteño en un duelo intenso

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Central Norte derrotó por 1 a 0 a Gimnasia y Tiro en el marco de la fecha interzonal de la Primera Nacional 2026, en un clásico salteño cargado de emoción.

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El clásico salteño volvió a regalar un duelo intenso y cargado de emociones, y esta vez fue Central Norte quien terminó festejando tras imponerse por la mínima frente a Gimnasia y Tiro, en un cruce correspondiente a la fecha interzonal de la Primera Nacional 2026.

El encuentro arrancó con todo y rápidamente se inclinó a favor del conjunto visitante, que encontró la ventaja en los primeros minutos gracias a una jugada bien construida que terminó en el único gol de la tarde de la mano de López. A partir de ahí, el equipo supo acomodarse en el campo y sostener la diferencia.

Con el correr de los minutos, Gimnasia y Tiro intentó reaccionar y tomó la iniciativa, buscando llegar al empate con más empuje que claridad. Sin embargo, se encontró con una defensa firme y ordenada que le cerró los caminos.

En el complemento, el partido se volvió más friccionado. El local tuvo algunas oportunidades para igualar, pero no logró concretarlas. Por su parte, Central Norte también contó con la chance de ampliar la ventaja desde el punto penal, aunque el arquero rival respondió y mantuvo a su equipo con vida.

Sobre el final, el conjunto ganador debió afrontar los últimos minutos con un jugador menos tras una expulsión, lo que le agregó dramatismo al cierre. A pesar de la presión, logró sostener el resultado y quedarse con una victoria muy celebrada.

De esta manera, Central Norte se llevó un triunfo importante no solo por los puntos, sino también por el valor simbólico de quedarse con el clásico, en una jornada que quedará en el recuerdo de sus hinchas.

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